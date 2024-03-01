https://1prime.ru/20240301/845756392.html

В Роскачестве дали рекомендации по выбору крепленого вина

В Роскачестве дали рекомендации по выбору крепленого вина - 01.03.2024, ПРАЙМ

В Роскачестве дали рекомендации по выбору крепленого вина

Выбирая крепленое вино, следует обращать внимание на год урожая, информацию на контрэтикетке, а также на его выдержку в бочках и бутылках, рассказали РИА... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T05:25+0300

2024-03-01T05:25+0300

2024-03-01T05:26+0300

россия

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вино

рекомендации

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Выбирая крепленое вино, следует обращать внимание на год урожая, информацию на контрэтикетке, а также на его выдержку в бочках и бутылках, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Смотрите на год урожая. Если вы видите в магазине ликерное вино урожая пяти- или десятилетней давности, при этом произведенное 2-3 года назад, стоит задуматься о покупке. Особенно, если именно это вино получило высокие баллы в рейтинге. Сочетание сладости, более высокой, чем в сухих винах, а также крепости и длительной выдержки делает крепленые вина очень устойчивыми к негативным изменениям. Многие из крепленых вин могут десятилетиями развиваться при хранении в бутылке, только улучшая свои потребительские свойства", - объяснили там. При этом, чтобы быть уверенными в качестве "винных сладостей", стоит обращать внимание на контрэтикетку. Лучшие российские вина имеют надпись "защищенного географического указания (ЗГУ)". Также для вин высокого качества обычно указывается срок выдержки в дубовых бочках, хорошие варианты до попадания в бутылку проводят в подвалах не менее трех лет. В организации также советуют обращать внимание на тип крепленого вина. Так, внутри категории выделяют сладкие десертные с высоким содержанием сахара (21–30%) и относительно небольшим содержанием алкоголя – от 12,5%, крепкие специальные, (содержание алкоголя может достигать 22%), крепкие ликерные (от 16% и выше), хересы, мадеры, выдержанные в дубовых бочках в течение не менее трех лет, портвейны и кагоры, изготавливаемые по особой технологии, не имеющей, в отличие от хересов и мадер, европейского прообраза. "Это еще один важный для крепленых (ликерных) вин показатель – выдержка в бочках и бутылках: ординарные – крепленые вина, поступающие на розлив и оформление без выдержки после 1 января года, следующего за годом сбора урожая. Выдержанные – крепленые вина, выдерживаемые перед бутылочным розливом не менее 12 месяцев", - уточнили в Роскачестве. Кроме того есть марочные вина, Выдержанные не менее 24 месяцев, считая с 1 января года, следующего за годом сбора урожая, и коллекционные, выдержанные в течение не менее 36 месяцев, считая с даты закладки на бутылочную выдержку.

https://1prime.ru/20240221/843124663.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, роскачество, вино, рекомендации