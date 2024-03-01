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"Ты спровоцировал это". Американцев взбесили слова главы Пентагона о России

"Ты спровоцировал это". Американцев взбесили слова главы Пентагона о России - 01.03.2024, ПРАЙМ

"Ты спровоцировал это". Американцев взбесили слова главы Пентагона о России

Читатели американского журнала Newsweek подвергли резкой критике главу Пентагона Ллойда Остина за высказывание о возможной войне с Российской Федерации из-за... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T08:50+0300

2024-03-01T08:50+0300

2024-03-01T09:32+0300

сша

ллойд остин

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МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Читатели американского журнала Newsweek подвергли резкой критике главу Пентагона Ллойда Остина за высказывание о возможной войне с Российской Федерации из-за провала Вооруженных сил Украины.Ранее Остин в ходе слушаний в палате представителей конгресса США заявил, что поражение Украины грозит военным столкновением НАТО и Российской Федерации.Читатель с ником Den Larik решил просто зафиксировать свое отношение к этому мнению и его автору: "Остин просто безмозглый идиот".Другой пользователь, с ником Peku Ite, пошел дальше и привел краткий анализ ситуации: "Это не мой цирк. Ты спровоцировал это, тебе и разбираться".Комментатор с ником Thomas R. Callahan III пошел в своем анализе еще дальше, расшифровав контекст высказывания Остина: "То есть, по сути, он угрожает населению войной, если оно не заплатит. Наши лидеры предали нас".Пользователь Charlie Vigon написал примерно то же самое, но выразился значительно короче: "Это шантаж".Также свою версию происходящего предложил комментатор Rantus: "Они просто рассказывают вам, что планируют сделать, а именно — прямо перед переизбранием Трампа начать войну, в которой невозможно победить".Ранее высказывание Остина прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявив, что высказывание Остина четко показывает, что именно США являются агрессором.Также свое мнение высказал кандидат в президенты от ЛДПР и лидер партии Леонид Слуцкий. Он отметил, что столкновение НАТО и России в лучшем случае закончится распадом альянса, а в худшем – ядерной войной и апокалипсисом.

https://1prime.ru/20240108/842742894.html

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сша, ллойд остин, россия, комментарии