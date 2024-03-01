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Импульс к росту: индекс Мосбиржи преодолеет максимумы - 01.03.2024, ПРАЙМ
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Импульс к росту: индекс Мосбиржи преодолеет максимумы
Импульс к росту: индекс Мосбиржи преодолеет максимумы - 01.03.2024, ПРАЙМ
Импульс к росту: индекс Мосбиржи преодолеет максимумы
Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как позитивные. В Азии, в отсутствии торгов в Южной Кореи, ведущие площадки растут в... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T08:56+0300
2024-03-01T09:00+0300
российский рынок акций
курсы валют
мнения аналитиков
https://1prime.ru/img/sharing/article/845759722.jpg?1709272835
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как позитивные. В Азии, в отсутствии торгов в Южной Кореи, ведущие площадки растут в пределах 1,9%. Исключение составляет рынок Китая, снижающийся на 0,1%, несмотря на хорошие данные по индексу деловой активности в промышленности страны. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного подъема днем ранее, сегодня утром прибавляют порядка 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,3%, торгуясь в районе 82,2 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать сегодня влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию индексов деловой активности в промышленности европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в секторе на фоне высоких ставок в развитых экономиках, и предварительных данных по инфляции в Еврозоне.По итогам четверга индекс Мосбиржи вырос на 0,9%, закончив основную сессию в районе 3257 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения позитивного настроя российского рынка за счет стабильной ситуации в ценах на нефть и спроса на риск на внешних площадках. На таком фоне, в рамках сегодняшней сессии индекс Мосбиржи может преодолеть максимум текущего года, установленный в середине февраля в районе 3275 пунктов, что может дать дополнительный технический импульс к росту. Следующей целью рынка станут максимумы 2023 года, установленные в районе 3287 пунктов.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.40 мск доллар и евро прибавляют в пределах 0,2%, торгуясь в районе 91,3 и 98,8 рубля соответственно, юань подтягивается на 0,3%, поднявшись до 12,62 рубля. В ходе сессии основные мировые валюты могут продолжить тенденцию на укрепление по отношению к рублю. Сдерживать их рост будет стабильная ситуация в ценах на нефть, однако снижение поддержки со стороны экспортеров не позволит национальной валюте удержать позиции. При этом в рамках пятницы мы не ожидаем существенных движений на валютном рынке. Скорее всего пара доллар/рубль сделает умеренный шаг в сторону середины диапазона 90-95 рублей, который останется актуальным для американской валюты на горизонте ближайших недель.
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Богдан Зварич
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
российский рынок акций, курсы валют, мнения аналитиков
российский рынок акций, Курсы валют, Мнения аналитиков
08:56 01.03.2024 (обновлено: 09:00 01.03.2024)
 

Импульс к росту: индекс Мосбиржи преодолеет максимумы

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Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как позитивные. В Азии, в отсутствии торгов в Южной Кореи, ведущие площадки растут в пределах 1,9%. Исключение составляет рынок Китая, снижающийся на 0,1%, несмотря на хорошие данные по индексу деловой активности в промышленности страны.
Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного подъема днем ранее, сегодня утром прибавляют порядка 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,3%, торгуясь в районе 82,2 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать сегодня влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию индексов деловой активности в промышленности европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в секторе на фоне высоких ставок в развитых экономиках, и предварительных данных по инфляции в Еврозоне.
По итогам четверга индекс Мосбиржи вырос на 0,9%, закончив основную сессию в районе 3257 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения позитивного настроя российского рынка за счет стабильной ситуации в ценах на нефть и спроса на риск на внешних площадках. На таком фоне, в рамках сегодняшней сессии индекс Мосбиржи может преодолеть максимум текущего года, установленный в середине февраля в районе 3275 пунктов, что может дать дополнительный технический импульс к росту. Следующей целью рынка станут максимумы 2023 года, установленные в районе 3287 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.40 мск доллар и евро прибавляют в пределах 0,2%, торгуясь в районе 91,3 и 98,8 рубля соответственно, юань подтягивается на 0,3%, поднявшись до 12,62 рубля. В ходе сессии основные мировые валюты могут продолжить тенденцию на укрепление по отношению к рублю. Сдерживать их рост будет стабильная ситуация в ценах на нефть, однако снижение поддержки со стороны экспортеров не позволит национальной валюте удержать позиции. При этом в рамках пятницы мы не ожидаем существенных движений на валютном рынке. Скорее всего пара доллар/рубль сделает умеренный шаг в сторону середины диапазона 90-95 рублей, который останется актуальным для американской валюты на горизонте ближайших недель.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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