https://1prime.ru/20240301/845760804.html

"Грандиозная неудача". Макрон сильно навредил Украине, утверждает Politico

"Грандиозная неудача". Макрон сильно навредил Украине, утверждает Politico - 01.03.2024, ПРАЙМ

"Грандиозная неудача". Макрон сильно навредил Украине, утверждает Politico

Заявление французского лидера Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО на Украину только навредило Киеву, утверждается в публикации Politico. | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T09:22+0300

2024-03-01T09:22+0300

2024-03-01T09:22+0300

спецоперация на украине

эммануэль макрон

заявление

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конфликт

мнение

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МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Заявление французского лидера Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО на Украину только навредило Киеву, утверждается в публикации Politico.Ссылаясь на высказывания французских политиков, автор материала отметил, что Макрон намеревался своим заявлением консолидировать усилия западных стран по поддержке Киева и послать Российской Федерации "сильный стратегический сигнал"."Но если высказывания французского лидера должны были послужить твердым предупреждением Кремлю, - говорится в публикации, - то они потерпели грандиозную неудачу. Фактически, они добились противоположной цели".Автор статьи выразил уверенность, что слова президента франции только указали на раскол среди союзников Киева в вопросе дальнейшей поддержки Украины.При этом в статье отмечается, что в западных государствах к сегодняшнему дню уже гораздо меньше верят в победу Украины, чем год назад, а высказывание о необходимости направить в зону конфликта солдат могут еще сильнее подорвать поддержку Киева. Особенно, как подчеркивает автор, после недвусмысленного заявления президента России Владимира Путина о том, что непосредственное вмешательство в конфликт на Украине может привести к ядерной войне.Резюмируя, автор приходит к выводу: "И все это ставит Украину в тяжелое положение. Не имея достаточного количества живой силы и боеприпасов, она не сможет провести серьезную контратаку в этом году".В понедельник в Париже состоялась созванная по инициативе Макрона конференция по поддержке Украины, в которой приняли участие лидеры около десяти государств, в том числе Германии, Великобритании, Польши, Дании и Нидерландов.В итоговом выступлении президент Франции заявил, что на конференции обсуждалась возможность отправки воинского контингента на Украину, но участники не пришли к консенсусу. При этом Макрон добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На следующий день представители ряда стран Европы заявили, что что речь об отправке военных на Украину не идет.

https://1prime.ru/20240229/peskov-845713599.html

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эммануэль макрон, заявление, украина, конфликт, мнение