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"Личный интерес". В США объяснили, почему Украине не дают договориться с РФ

"Личный интерес". В США объяснили, почему Украине не дают договориться с РФ - 01.03.2024, ПРАЙМ

"Личный интерес". В США объяснили, почему Украине не дают договориться с РФ

Нежелание Соединенных Штатов допускать Украину до переговоров с Россией вполне объяснимо: у власти в Вашингтоне остаются люди, "лично ответственные за весь этот | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T11:12+0300

2024-03-01T11:12+0300

2024-03-01T11:13+0300

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МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Нежелание Соединенных Штатов допускать Украину до переговоров с Россией вполне объяснимо: у власти в Вашингтоне остаются люди, "лично ответственные за весь этот кризис". Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и госсекретарь Энтони Блинкен "лично заинтересованы" в продолжении борьбы с Россией руками украинцев, и будут делать все, чтобы не допустить мирных переговоров. Такое мнение в эфире Judging Freedom высказал канадский журналист Аарон Мате.В эфире Judging Freedom были процитированы слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая недавно заявила: "Владимир Путин, помимо того, что теперь планирует использовать противоспутниковое оружие в космосе и несет ответственность за смерть своего самого популярного оппонента Алексея Навального, думает, что время поможет ему победить Украину и всех нас. Мы должны доказать, что он ошибается".Как считает Мате, "она (Виктории Нуланд - прим. ред.) просто лично заинтересована в том, чтобы заставить конгресс влить еще 61 миллиард долларов в эту опосредованную войну - все потому что она несет на себе ответственность за весь этот кризис".По его словам, ровно десять лет Нуланд сыграла ключевую роль в поддержке Соединенными Штатами киевского Майдана, и ее поймали за разговором, когда она обсуждала с послом США в Киеве, кто должен стать следующим президентом Украины.Нуланд, как напомнил журналист, тогда исключала из числа кандидатов "некоторых своих союзников, а также ультранационалистов и неонацистов Украины, потому что признавала, что они настроены слишком радикально, чтобы стоять у власти — даже при том, что она сама побуждала их к свержению правительства"."И теперь, поскольку она также сыграла ключевую роль в срыве Минских соглашений, разорвав их после достижения — а это могло бы положить конец войне на Донбассе, начавшейся после Майдана, — Нуланд отчаянно пытается поддерживать эту войну как можно дольше", - отметил Мате.Вместе с тем он напомнил, что осенью 2022 года, когда ВСУ "фактически отвоевали" части Херсонской и Харьковской областей, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли публично заявил: "Это замечательно. Сейчас самое время для Украины закрепить свои успехи за столом переговоров и договориться с Россией"."Но в Вашингтоне переговоров никто не хотел, - рассказывает журналист. - Поэтому такие люди, как Виктория Нуланд и Энтони Блинкен, выступили против Милли. И даже высший военный офицер США, который прекрасно знал, как обстоят дела на поле боя, который знал, что дальше Украина не продвинется, — даже его совета не хватило, чтобы заставить таких людей, как Нуланд, Блинкен и Байден, отказаться от своего желания использовать Украину для того, чтобы навредить России. Так что теперь Нуланд отчаянно пытается поддерживать эту войну, потому что знает, что дела там обстоят не очень хорошо".

https://1prime.ru/20240301/845757603.html

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сша, украина, россия, переговоры