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"Недооценивать не стоит". Начальник штаба армии США восхитился успехами РФ - 01.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Недооценивать не стоит". Начальник штаба армии США восхитился успехами РФ
"Недооценивать не стоит". Начальник штаба армии США восхитился успехами РФ - 01.03.2024, ПРАЙМ
"Недооценивать не стоит". Начальник штаба армии США восхитился успехами РФ
Начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж заявил, что двухлетние усилия Российской Федерации по укреплению оборонно-промышленного комплекса увенчались... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T12:04+0300
2024-03-01T12:17+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж заявил, что двухлетние усилия Российской Федерации по укреплению оборонно-промышленного комплекса увенчались существенным успехом, рассказывается в публикации Military Watch Magazineсо.По рассказу автора статьи, на форуме военных журналистов в Вашингтоне генерал отметил, что российские силы "адаптируются и учатся", и в качестве примеров привел достижения в создании новых типов БПЛА, барражирующих боеприпасов и средств радиоэлектронной борьбы, которые сегодня применяются в боевых действиях на Украине.При этом Джордж напомнил старую мудрость: "Врага недооценивать не стоит. Это не лучшее начало", — после чего добавил, что Российская Федерация "весьма преуспела, накачивая свой ОПК деньгами и кадрами".Лестные для России оценки начальника штаба, как говорится в статье, разделили и другие участники форума. По словам министра армии США Кристины Вормут, Россия доказала, что способна возродить свою оборонную промышленность, невзирая на интенсивные санкции Запада, нацеленные непосредственно на ее подрыв.В то же время в материале отмечается, что военная индустрия коллективного Запада, наоборот, с трудом справляется с потребностями Украины в боеприпасах. И это вкупе с кадровым голодом привело к тому, что Вооруженные силы Украины все чаще сдают позиции на фронте. При этом подчеркивается, что представители западных СМИ в последнее время все чаще сообщают об ухудшении положения ВСУ из-за перевеса российских войск в поставках вооружения и боеприпасов.
https://1prime.ru/20240226/844533413.html
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сша, россия, опк, оценка
Спецоперация на Украине, США, РОССИЯ, ОПК, оценка
12:04 01.03.2024 (обновлено: 12:17 01.03.2024)
 
"Недооценивать не стоит". Начальник штаба армии США восхитился успехами РФ

MWM: в Пентагоне признали "существенные успехи" России в укреплении ОПК

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкИстребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал"
Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом Кинжал - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж заявил, что двухлетние усилия Российской Федерации по укреплению оборонно-промышленного комплекса увенчались существенным успехом, рассказывается в публикации Military Watch Magazineсо.
По рассказу автора статьи, на форуме военных журналистов в Вашингтоне генерал отметил, что российские силы "адаптируются и учатся", и в качестве примеров привел достижения в создании новых типов БПЛА, барражирующих боеприпасов и средств радиоэлектронной борьбы, которые сегодня применяются в боевых действиях на Украине.
При этом Джордж напомнил старую мудрость: "Врага недооценивать не стоит. Это не лучшее начало", — после чего добавил, что Российская Федерация "весьма преуспела, накачивая свой ОПК деньгами и кадрами".
Лестные для России оценки начальника штаба, как говорится в статье, разделили и другие участники форума. По словам министра армии США Кристины Вормут, Россия доказала, что способна возродить свою оборонную промышленность, невзирая на интенсивные санкции Запада, нацеленные непосредственно на ее подрыв.
Интервью главы Минпромторга РФ Д. Мантурова РИА Новости
Мантуров назвал причину устойчивости ОПК перед санкциями Запада
26 февраля, 21:57
В то же время в материале отмечается, что военная индустрия коллективного Запада, наоборот, с трудом справляется с потребностями Украины в боеприпасах. И это вкупе с кадровым голодом привело к тому, что Вооруженные силы Украины все чаще сдают позиции на фронте. При этом подчеркивается, что представители западных СМИ в последнее время все чаще сообщают об ухудшении положения ВСУ из-за перевеса российских войск в поставках вооружения и боеприпасов.
 
Спецоперация на УкраинеСШАРОССИЯОПКоценка
 
 
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