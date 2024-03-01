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Наполеон тоже высоко метил. Путин преподал Макрону хороший урок - 01.03.2024, ПРАЙМ
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Наполеон тоже высоко метил. Путин преподал Макрону хороший урок
Наполеон тоже высоко метил. Путин преподал Макрону хороший урок - 01.03.2024, ПРАЙМ
Наполеон тоже высоко метил. Путин преподал Макрону хороший урок
Президент России Владимир Путин, отвечая на заявления французского лидера Эммануэля Макрона о возможности отправки европейских военных в зону СВО, напомнил, чем | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T14:26+0300
2024-03-01T14:26+0300
спецоперация на украине
владимир путин
эммануэль макрон
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, отвечая на заявления французского лидера Эммануэля Макрона о возможности отправки европейских военных в зону СВО, напомнил, чем закончилось вторжение Наполеона в 1812 году. Об этом пишет турецкое издание Sabah.Глава российского государства в ходе оглашения послания Федсобранию говорил, что москва помнит судьбу интервентов, предупредив, что сейчас последствия для них будут гораздо трагичнее.Как пишет автор материалов, Путин, таким образом, напомнил макрону о поражении французского императора Наполеона. По его мнению, Наполеон использовал Варшавское герцогство в качестве плацдарма для нападения, а Макрон - Украину."Наполеон высоко метил. Рассчитывал разбить русскую армию, захватить Москву, заставить Россию сдаться и навязать ей мирный договор на выгодных для себя условиях", - отмечает обозреватель, подчеркивая, что Россия сумела его победить, создав необходимые условия для освобождения народов Западной Европы и краха наполеоновской империи."Макрон, конечно, воспринял сравнение себя с Наполеоном в качестве комплимента. Но сегодня Россия во главе с Путиным является мировой державой, обладающей ядерным оружием. И ее нельзя сравнивать с той страной, которая противостояла Наполеону", - заключает автор.Ранее председатель Государственной Думы Вячсеслав Володин заявлял, что Макрон, чтобы сохранить свою власть, не придумал ничего лучше, чем разжечь третью мировую войну. Он посоветовал французскому лидеру вспомнить, чем это закончилось для Наполеона и его солдат.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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владимир путин, эммануэль макрон, турция
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, ТУРЦИЯ
14:26 01.03.2024
 

Наполеон тоже высоко метил. Путин преподал Макрону хороший урок

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, отвечая на заявления французского лидера Эммануэля Макрона о возможности отправки европейских военных в зону СВО, напомнил, чем закончилось вторжение Наполеона в 1812 году. Об этом пишет турецкое издание Sabah.
Глава российского государства в ходе оглашения послания Федсобранию говорил, что москва помнит судьбу интервентов, предупредив, что сейчас последствия для них будут гораздо трагичнее.
Как пишет автор материалов, Путин, таким образом, напомнил макрону о поражении французского императора Наполеона. По его мнению, Наполеон использовал Варшавское герцогство в качестве плацдарма для нападения, а Макрон - Украину.
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"Наполеон высоко метил. Рассчитывал разбить русскую армию, захватить Москву, заставить Россию сдаться и навязать ей мирный договор на выгодных для себя условиях", - отмечает обозреватель, подчеркивая, что Россия сумела его победить, создав необходимые условия для освобождения народов Западной Европы и краха наполеоновской империи.
"Макрон, конечно, воспринял сравнение себя с Наполеоном в качестве комплимента. Но сегодня Россия во главе с Путиным является мировой державой, обладающей ядерным оружием. И ее нельзя сравнивать с той страной, которая противостояла Наполеону", - заключает автор.
Ранее председатель Государственной Думы Вячсеслав Володин заявлял, что Макрон, чтобы сохранить свою власть, не придумал ничего лучше, чем разжечь третью мировую войну. Он посоветовал французскому лидеру вспомнить, чем это закончилось для Наполеона и его солдат.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ПутинЭммануэль МакронТУРЦИЯ
 
 
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