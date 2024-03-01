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Трамп обгоняет Байдена по популярности в "спорных" штатах, сообщили СМИ

Трамп обгоняет Байдена по популярности в "спорных" штатах, сообщили СМИ - 01.03.2024, ПРАЙМ

Трамп обгоняет Байдена по популярности в "спорных" штатах, сообщили СМИ

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп получает большую поддержку от избирателей, чем действующий американский лидер Джо Байден, во всех семи "колеблющихся"... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T15:19+0300

2024-03-01T15:19+0300

2024-03-01T15:24+0300

сша

дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп получает большую поддержку от избирателей, чем действующий американский лидер Джо Байден, во всех семи "колеблющихся" штатах, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные опроса. Очередные выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний глава Белого дома Джо Байден заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии. "Байден продолжает отставать от Трампа во всех семи штатах, которые, скорее всего, решат исход выборов", — сказано в публикации агентства со ссылкой на данные опроса. Отмечается, что 31% респондентов отметили улучшение экономической ситуации в США, это не повлияло на рост поддержки Байдена. Американцы доверяют Трампу больше, чем нынешнему президенту США по целому ряду экономических вопросов, сказано в материале. Опрос показал, что 80% американцев считают Байдена слишком старым для выдвижения на новый президентский срок, при этом в отношении Трампа так думают менее половины респондентов. Отмечается, что о старости Байдена говорят даже те избиратели, которые намерены за него проголосовать. Вместе с тем, более 60% опрошенных считают Трампа "опасным", что, по данным опроса, во многом стало следствием недавних негативных комментариев Трампа о НАТО. Также около половины избирателей рассказали, что не захотят голосовать за Трампа, если суд признает экс-президента виновным по какому-либо из предъявленных ему обвинений. В то же время большинство опрошенных считают Байдена и демократическую партию ответственными за наплыв мигрантов. Опрос проводился с 12 по 20 февраля среди 4955 зарегистрированных избирателей в семи "колеблющихся" штатах.

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сша, дональд трамп, джо байден