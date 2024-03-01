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"Эффект домино": австрийского офицера встревожил прорыв России на Украине

"Эффект домино": австрийского офицера встревожил прорыв России на Украине - 01.03.2024, ПРАЙМ

"Эффект домино": австрийского офицера встревожил прорыв России на Украине

Москва обладает достаточными мощностями, чтобы быть в выигрыше на линии фронта в конфликте с Киевом, сообщил полковник австрийских вооруженных сил Маркус... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T15:50+0300

2024-03-01T15:50+0300

2024-03-01T16:03+0300

россия

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спецоперация на украине

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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Москва обладает достаточными мощностями, чтобы быть в выигрыше на линии фронта в конфликте с Киевом, сообщил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью немецкому каналу ZDF."Прорыв русских может повлечь за собой эффект домино. <…> Украинским войскам придется отступить, они, возможно, не смогут держаться плечом к плечу", — указал он.Полковник добавил, что ВСУ находятся в непростой ситуации: из-за острой нехватки снарядов они не могут отражать атаки российских войск.В прошлом году глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявлял о готовности Европы направить ВСУ миллион снарядов к марту 2024 года. позднее в январе агентство Bloomberg писало, что Европа сможет поставить к указанному сроку только 600 тысяч боеприпасов.Financial Times в прошлом году писала, что европейские склады опустели из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.

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россия, украина, всу