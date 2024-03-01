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"Эффект домино": австрийского офицера встревожил прорыв России на Украине - 01.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Эффект домино": австрийского офицера встревожил прорыв России на Украине
"Эффект домино": австрийского офицера встревожил прорыв России на Украине - 01.03.2024, ПРАЙМ
"Эффект домино": австрийского офицера встревожил прорыв России на Украине
Москва обладает достаточными мощностями, чтобы быть в выигрыше на линии фронта в конфликте с Киевом, сообщил полковник австрийских вооруженных сил Маркус... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T15:50+0300
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россия
украина
всу
спецоперация на украине
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Москва обладает достаточными мощностями, чтобы быть в выигрыше на линии фронта в конфликте с Киевом, сообщил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью немецкому каналу ZDF."Прорыв русских может повлечь за собой эффект домино. &lt;…&gt; Украинским войскам придется отступить, они, возможно, не смогут держаться плечом к плечу", — указал он.Полковник добавил, что ВСУ находятся в непростой ситуации: из-за острой нехватки снарядов они не могут отражать атаки российских войск.В прошлом году глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявлял о готовности Европы направить ВСУ миллион снарядов к марту 2024 года. позднее в январе агентство Bloomberg писало, что Европа сможет поставить к указанному сроку только 600 тысяч боеприпасов.Financial Times в прошлом году писала, что европейские склады опустели из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.
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россия, украина, всу
РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, Спецоперация на Украине
15:50 01.03.2024 (обновлено: 16:03 01.03.2024)
 
"Эффект домино": австрийского офицера встревожил прорыв России на Украине

Полковник Райснер: прорыв фронта армией России приведет к катастрофе для ВСУ

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкВоенная подготовка мобилизованных из республики Коми в Мурманской области
Военная подготовка мобилизованных из республики Коми в Мурманской области - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Москва обладает достаточными мощностями, чтобы быть в выигрыше на линии фронта в конфликте с Киевом, сообщил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью немецкому каналу ZDF.
"Прорыв русских может повлечь за собой эффект домино. <…> Украинским войскам придется отступить, они, возможно, не смогут держаться плечом к плечу", — указал он.
Полковник добавил, что ВСУ находятся в непростой ситуации: из-за острой нехватки снарядов они не могут отражать атаки российских войск.
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В прошлом году глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявлял о готовности Европы направить ВСУ миллион снарядов к марту 2024 года. позднее в январе агентство Bloomberg писало, что Европа сможет поставить к указанному сроку только 600 тысяч боеприпасов.
Financial Times в прошлом году писала, что европейские склады опустели из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУ
 
 
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