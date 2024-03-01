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Закрыли уголовное дело об отмывании средств против Чекалиной
Закрыли уголовное дело об отмывании средств против Чекалиной - 01.03.2024, ПРАЙМ
Закрыли уголовное дело об отмывании средств против Чекалиной
Уголовное дело об отмывании средств против блогера Валерии Чекалиной закрыли, сообщил РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T16:14+0300
2024-03-01T16:14+0300
2024-03-01T16:14+0300
россия
валерия чекалина (лерчек)
уголовное дело
отмывание денег
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Уголовное дело об отмывании средств против блогера Валерии Чекалиной закрыли, сообщил РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков. "Прекратили уголовное дело об отмывании денежных средств", — цитирует адвоката агентство.Ранее Следственный комитет России возбудил против Лерчек и ее мужа Артема Чекалина два дела об уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей и об отмывании денег в особо крупном размере. Указывалось, что Чекалины обменяли эти деньги на доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".В конце декабря с обвиняемых сняли обвинения. По словам, председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, они выплатили долг по налогам в 504 миллиона рублей.Супруги возобновили деятельность в соцсетях после девятимесячного молчания.
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россия, валерия чекалина (лерчек), уголовное дело, отмывание денег
РОССИЯ, Валерия Чекалина (Лерчек), уголовное дело, отмывание денег
Закрыли уголовное дело об отмывании средств против Чекалиной
Адвокат Валерии Чекалиной: уголовное дело об отмывании средств против блогера прекратили
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Уголовное дело об отмывании средств против блогера Валерии Чекалиной закрыли, сообщил РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков.
"Прекратили уголовное дело об отмывании денежных средств", — цитирует адвоката агентство.
Ранее Следственный комитет России возбудил против Лерчек и ее мужа Артема Чекалина два дела об уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей и об отмывании денег в особо крупном размере. Указывалось, что Чекалины обменяли эти деньги на доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".
Чекалины выплатили 504 миллиона рублей налоговых долгов, сообщил Бастрыкин
В конце декабря с обвиняемых сняли обвинения. По словам, председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, они выплатили долг по налогам в 504 миллиона рублей.
Супруги возобновили деятельность в соцсетях после девятимесячного молчания.