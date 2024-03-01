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Продажи нефтепродуктов на СПбМТСБ в феврале увеличились

Продажи нефтепродуктов на СПбМТСБ в феврале увеличились - 01.03.2024, ПРАЙМ

Продажи нефтепродуктов на СПбМТСБ в феврале увеличились

Объем торгов топливом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в феврале увеличился на 26,9% по сравнению с февралем 2023 года и... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T17:56+0300

2024-03-01T17:56+0300

2024-03-01T17:56+0300

россия

продажи

спбмтсб

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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Объем торгов топливом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в феврале увеличился на 26,9% по сравнению с февралем 2023 года и составил 2,812 миллиона тонн, сообщила торговая площадка. "По результатам февраля 2024 года на СПбМТСБ отмечен рост объемов реализации нефтепродуктов по сравнению с февралем прошлого года. Общий объем торгов составил 2,812 миллиона тонн, что на 26,9% выше, чем годом ранее", - говорится в сообщении. Также из общего объема торгов продажи бензина Аи-92 за февраль выросли на 22,6%, до 534 тысяч тонн, Аи-95 - на 40,4%, до 355 тысяч тонн. Объем торгов дизельным топливом вырос до 1,35 миллиона тонн, что на 25,9% больше, чем годом ранее. Продажи авиакеросина составили 120 тысяч тонн, увеличившись на 11,6% по сравнению с февралем прошлого года. Продажи сжиженных углеводородных газов (СУГов) выросли на 22,8% - до 204 тысяч тонн. В то же время объем торгов мазутом снизился на 5,4% - до 134 тысяч тонн. В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 146,764 миллиарда рублей, увеличившись на 67,5% год к году. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.

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россия, продажи, спбмтсб