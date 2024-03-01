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Цена нефти марки WTI превысила 80 долларов впервые с 7 ноября

Цена нефти марки WTI превысила 80 долларов впервые с 7 ноября - 01.03.2024, ПРАЙМ

Цена нефти марки WTI превысила 80 долларов впервые с 7 ноября

Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером более чем на 2%, при этом стоимость нефти марки WTI поднялась выше 80 долларов за баррель впервые с 7 ноября,... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T18:36+0300

2024-03-01T18:36+0300

2024-03-01T18:39+0300

россия

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером более чем на 2%, при этом стоимость нефти марки WTI поднялась выше 80 долларов за баррель впервые с 7 ноября, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 18.36 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,16%, до 83,68 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 2,5%, до 80,22 доллара.

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россия