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Решетников назвал ожидаемый рост ВВП России в 2024 году

Решетников назвал ожидаемый рост ВВП России в 2024 году - 01.03.2024, ПРАЙМ

Решетников назвал ожидаемый рост ВВП России в 2024 году

Минэкономразвития ожидает в 2024 году рост ВВП России выше 2%, точные цифры представит в апреле, сообщил журналистам министр экономического развития Максим... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T13:37+0300

2024-03-01T13:37+0300

2024-03-01T13:37+0300

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АБУ-ДАБИ, 1 мар - ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает в 2024 году рост ВВП России выше 2%, точные цифры представит в апреле, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников. "В 2024 году ожидаем рост больше 2%, точные цифры представим в апреле, когда проанализируем данные за начало года", - сказал Решетников журналистам. Ранее на этой неделе первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что Минэкономразвития прогнозирует рост экономики России в ближайшие три года на уровне немного выше 2% в год, в последующие три года - постепенное ускорение роста до примерно 3%. Прогноз Минэкономразвития на 2024 и 2025 годы предполагает рост экономики РФ на 2,3%, в 2026 году - на 2,2%. Минэкономразвития традиционно в апреле пересматривает социально-экономический прогноз на текущий год и ближайшую трехлетку. В январском докладе МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год – на 1,5 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023 года, до 2,6%. Белоусов ранее говорил, что не считает прогноз МВФ по росту ВВП РФ на 2,6% в 2024 г излишне оптимистичным.

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россия, минэкономразвития рф, максим решетников, новости, экономика