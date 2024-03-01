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Импорт СПГ в Китай достиг рекордных значений, пишут СМИ - 01.03.2024, ПРАЙМ
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Импорт СПГ в Китай достиг рекордных значений, пишут СМИ
Импорт СПГ в Китай достиг рекордных значений, пишут СМИ - 01.03.2024, ПРАЙМ
Импорт СПГ в Китай достиг рекордных значений, пишут СМИ
Импорт СПГ в Китай подскочил в феврале до самого высокого уровня за всю историю страны, поскольку снижение спотовых цен привело к дополнительным закупкам... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T11:32+0300
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Импорт СПГ в Китай подскочил в феврале до самого высокого уровня за всю историю страны, поскольку снижение спотовых цен привело к дополнительным закупкам топлива, пишет Bloomberg.Согласно изданию, объем поставок СПГ увеличился до более чем 5,5 миллионов тонн, что на 15% превышает показатель предыдущего года. Впервые месячный объем импорта Китая побил рекорд 2021 года, до того как мировой энергетический кризис вызвал резкий рост цен, а ограничения, связанные с пандемией COVID-19 привели к снижению спроса.Спотовые цены на СПГ резко упали этой зимой, отчасти благодаря мягкой погоде и большим запасам в Азии и Европе в сочетании с достаточным предложением, отмечается в публикации.Ко всему прочему, СПГ становится более конкурентоспособным по стоимости по сравнению с местными вариантами газа и нефтепродуктов в Китае. Кроме того, китайские компании не очень охотно перепродают поставки за рубеж, поскольку потенциальная прибыль снижается, заключили в изданииПо прогнозам, в 2024 году импорт СПГ в Китай увеличится на 8,1% по сравнению с 12,6% в прошлом году, следует из данных крупнейшего производителя энергоносителей China National Petroleum Corp.
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китай, спг, поставки спг, новости
КИТАЙ, СПГ, поставки СПГ, Новости
11:32 01.03.2024
 
Импорт СПГ в Китай достиг рекордных значений, пишут СМИ

Bloomberg: февральский импорт СПГ в Китай достиг рекордных значений с 2021 года

CC BY-SA 2.0 / kees torn / MARVEL EAGLEТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
CC BY-SA 2.0 / kees torn / MARVEL EAGLE
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Импорт СПГ в Китай подскочил в феврале до самого высокого уровня за всю историю страны, поскольку снижение спотовых цен привело к дополнительным закупкам топлива, пишет Bloomberg.
Согласно изданию, объем поставок СПГ увеличился до более чем 5,5 миллионов тонн, что на 15% превышает показатель предыдущего года. Впервые месячный объем импорта Китая побил рекорд 2021 года, до того как мировой энергетический кризис вызвал резкий рост цен, а ограничения, связанные с пандемией COVID-19 привели к снижению спроса.
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Спотовые цены на СПГ резко упали этой зимой, отчасти благодаря мягкой погоде и большим запасам в Азии и Европе в сочетании с достаточным предложением, отмечается в публикации.
Ко всему прочему, СПГ становится более конкурентоспособным по стоимости по сравнению с местными вариантами газа и нефтепродуктов в Китае. Кроме того, китайские компании не очень охотно перепродают поставки за рубеж, поскольку потенциальная прибыль снижается, заключили в издании
По прогнозам, в 2024 году импорт СПГ в Китай увеличится на 8,1% по сравнению с 12,6% в прошлом году, следует из данных крупнейшего производителя энергоносителей China National Petroleum Corp.
 
КИТАЙСПГпоставки СПГНовости
 
 
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