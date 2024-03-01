https://1prime.ru/20240301/lng-845774540.html
Импорт СПГ в Китай достиг рекордных значений, пишут СМИ
Импорт СПГ в Китай достиг рекордных значений, пишут СМИ - 01.03.2024, ПРАЙМ
Импорт СПГ в Китай достиг рекордных значений, пишут СМИ
Импорт СПГ в Китай подскочил в феврале до самого высокого уровня за всю историю страны, поскольку снижение спотовых цен привело к дополнительным закупкам... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T11:32+0300
2024-03-01T11:32+0300
2024-03-01T11:32+0300
китай
спг
поставки спг
новости
https://1prime.ru/img/84140/01/841400177_313:0:3234:1643_1920x0_80_0_0_26a5483a07e52493212768e2582275f4.jpg
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Импорт СПГ в Китай подскочил в феврале до самого высокого уровня за всю историю страны, поскольку снижение спотовых цен привело к дополнительным закупкам топлива, пишет Bloomberg.Согласно изданию, объем поставок СПГ увеличился до более чем 5,5 миллионов тонн, что на 15% превышает показатель предыдущего года. Впервые месячный объем импорта Китая побил рекорд 2021 года, до того как мировой энергетический кризис вызвал резкий рост цен, а ограничения, связанные с пандемией COVID-19 привели к снижению спроса.Спотовые цены на СПГ резко упали этой зимой, отчасти благодаря мягкой погоде и большим запасам в Азии и Европе в сочетании с достаточным предложением, отмечается в публикации.Ко всему прочему, СПГ становится более конкурентоспособным по стоимости по сравнению с местными вариантами газа и нефтепродуктов в Китае. Кроме того, китайские компании не очень охотно перепродают поставки за рубеж, поскольку потенциальная прибыль снижается, заключили в изданииПо прогнозам, в 2024 году импорт СПГ в Китай увеличится на 8,1% по сравнению с 12,6% в прошлом году, следует из данных крупнейшего производителя энергоносителей China National Petroleum Corp.
https://1prime.ru/20240126/842901343.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/84140/01/841400177_678:0:2869:1643_1920x0_80_0_0_08613b45558bfb7664c216bcfa874aea.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, спг, поставки спг, новости
КИТАЙ, СПГ, поставки СПГ, Новости
Импорт СПГ в Китай достиг рекордных значений, пишут СМИ
Bloomberg: февральский импорт СПГ в Китай достиг рекордных значений с 2021 года
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ.
Импорт СПГ в Китай подскочил в феврале до самого высокого уровня за всю историю страны, поскольку снижение спотовых цен привело к дополнительным закупкам топлива, пишет
Bloomberg.
Согласно изданию, объем поставок СПГ увеличился до более чем 5,5 миллионов тонн, что на 15% превышает показатель предыдущего года. Впервые месячный объем импорта Китая побил рекорд 2021 года, до того как мировой энергетический кризис вызвал резкий рост цен, а ограничения, связанные с пандемией COVID-19 привели к снижению спроса.
Китай вновь стал крупнейшим импортером СПГ
Спотовые цены на СПГ резко упали этой зимой, отчасти благодаря мягкой погоде и большим запасам в Азии и Европе в сочетании с достаточным предложением, отмечается в публикации.
Ко всему прочему, СПГ становится более конкурентоспособным по стоимости по сравнению с местными вариантами газа и нефтепродуктов в Китае. Кроме того, китайские компании не очень охотно перепродают поставки за рубеж, поскольку потенциальная прибыль снижается, заключили в издании
По прогнозам, в 2024 году импорт СПГ в Китай увеличится на 8,1% по сравнению с 12,6% в прошлом году, следует из данных крупнейшего производителя энергоносителей China National Petroleum Corp.