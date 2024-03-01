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В Минтруде назвали максимальный размер пособия по беременности в 2025 году - 01.03.2024, ПРАЙМ
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В Минтруде назвали максимальный размер пособия по беременности в 2025 году
В Минтруде назвали максимальный размер пособия по беременности в 2025 году - 01.03.2024, ПРАЙМ
В Минтруде назвали максимальный размер пособия по беременности в 2025 году
Максимальный размер пособия по беременности с 1 января 2025 года составит 794 тысячи рублей, а по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающей матери - 69 тысяч... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T12:11+0300
2024-03-01T13:02+0300
россия
пособие по беременности и родам
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Максимальный размер пособия по беременности с 1 января 2025 года составит 794 тысячи рублей, а по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающей матери - 69 тысяч рублей, заявила первый замминистра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина в рамках ХХV Конгресса педиатров России с международным участием "Актуальные проблемы педиатрии"."С 1 января 2025 года максимальный размер пособия по беременности и родам составит 794 тысячи рублей, а максимальный размер пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающих женщин составит 69 тысяч рублей", - отметила она.Баталина заметила, что рост размера пособия связан с объединением Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в Социальный фонд, а также с введением единого тарифа страховых взносов.В 2024 году максимальный размер пособия по беременности и родам составит 565 тысяч рублей, а пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет - 49 тысяч рублей. Заместитель министра отметила, что индексация материнского капитала позволит семьям сохранить свои деньги, даже если они решат использовать их поэтапно.
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россия, пособие по беременности и родам, новости
РОССИЯ, пособие по беременности и родам, Новости
12:11 01.03.2024 (обновлено: 13:02 01.03.2024)
 
В Минтруде назвали максимальный размер пособия по беременности в 2025 году

Баталина: максимальный размер пособия по беременности с 2025 году составит 794 тыс рублей

© РИА Новости . Владимир Федоренко*Ольга Баталина
*Ольга Баталина - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Максимальный размер пособия по беременности с 1 января 2025 года составит 794 тысячи рублей, а по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающей матери - 69 тысяч рублей, заявила первый замминистра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина в рамках ХХV Конгресса педиатров России с международным участием "Актуальные проблемы педиатрии".
"С 1 января 2025 года максимальный размер пособия по беременности и родам составит 794 тысячи рублей, а максимальный размер пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающих женщин составит 69 тысяч рублей", - отметила она.
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Баталина заметила, что рост размера пособия связан с объединением Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в Социальный фонд, а также с введением единого тарифа страховых взносов.
В 2024 году максимальный размер пособия по беременности и родам составит 565 тысяч рублей, а пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет - 49 тысяч рублей. Заместитель министра отметила, что индексация материнского капитала позволит семьям сохранить свои деньги, даже если они решат использовать их поэтапно.
 
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