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Россия впервые использовала минимальный уровень цен на нефть, пишут СМИ

Россия впервые использовала минимальный уровень цен на нефть, пишут СМИ - 01.03.2024, ПРАЙМ

Россия впервые использовала минимальный уровень цен на нефть, пишут СМИ

Россия впервые использовала механизм минимального уровня цен, для защиты государственных доходов от санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо Федеральной | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T12:32+0300

2024-03-01T12:32+0300

2024-03-01T12:56+0300

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Россия впервые использовала механизм минимального уровня цен, для защиты государственных доходов от санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо Федеральной налоговой службы России.По данным издания, нефтегазовая отрасль приносит несколько миллиардов долларов в бюджет России ежемесячно.Согласно письму Федеральной налоговой службы, опубликованному 13 февраля, для расчета налогов на нефть за январь российские энергетические компании должны были использовать среднюю цену на нефть марки Urals в размере 65 долларов за баррель.По данным издания, рыночная цена нефти на самом деле была ниже, но правительство применило дисконт в размере 15 долларов за баррель к эталону Brent для Urals в формуле налога.Согласно расчетам Bloomberg, фактический дисконт, по которому Россия продавала нефть Urals, составил 18,12 долларов за баррель.В издании заключили, что, несмотря на попытки стран G7 сократить нефтяные доходы России, Москва успешно переориентировалась на клиентов в Азии, а также развернула теневой флот. Однако, по мере усиления давления на судовладельцев , трейдеров и покупателей нефти с целью обеспечить соблюдение ценового потолка привело к увеличению дисконта на Urals.По словам вице-премьера России Александра Новака, правительство ожидает, что дисконт на Urals прекратится, как только успокоится рынок и наладится цепочка поставок.Ранее страны G7 одобрили введение ценового потолка на поставки нефти из России. После длительных обсуждений ценовой потолок был установлен на уровне 60 долларов за баррель российской нефти, поставляемой по морю.

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