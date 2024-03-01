Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия впервые использовала минимальный уровень цен на нефть, пишут СМИ - 01.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240301/oil-845777634.html
Россия впервые использовала минимальный уровень цен на нефть, пишут СМИ
Россия впервые использовала минимальный уровень цен на нефть, пишут СМИ - 01.03.2024, ПРАЙМ
Россия впервые использовала минимальный уровень цен на нефть, пишут СМИ
Россия впервые использовала механизм минимального уровня цен, для защиты государственных доходов от санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо Федеральной | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T12:32+0300
2024-03-01T12:56+0300
россия
цены
новости
нефть
https://1prime.ru/img/83864/54/838645438_0:71:3059:1791_1920x0_80_0_0_6d1fd3eae0fb777f5aadcc43de59ee75.jpg
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Россия впервые использовала механизм минимального уровня цен, для защиты государственных доходов от санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо Федеральной налоговой службы России.По данным издания, нефтегазовая отрасль приносит несколько миллиардов долларов в бюджет России ежемесячно.Согласно письму Федеральной налоговой службы, опубликованному 13 февраля, для расчета налогов на нефть за январь российские энергетические компании должны были использовать среднюю цену на нефть марки Urals в размере 65 долларов за баррель.По данным издания, рыночная цена нефти на самом деле была ниже, но правительство применило дисконт в размере 15 долларов за баррель к эталону Brent для Urals в формуле налога.Согласно расчетам Bloomberg, фактический дисконт, по которому Россия продавала нефть Urals, составил 18,12 долларов за баррель.В издании заключили, что, несмотря на попытки стран G7 сократить нефтяные доходы России, Москва успешно переориентировалась на клиентов в Азии, а также развернула теневой флот. Однако, по мере усиления давления на судовладельцев , трейдеров и покупателей нефти с целью обеспечить соблюдение ценового потолка привело к увеличению дисконта на Urals.По словам вице-премьера России Александра Новака, правительство ожидает, что дисконт на Urals прекратится, как только успокоится рынок и наладится цепочка поставок.Ранее страны G7 одобрили введение ценового потолка на поставки нефти из России. После длительных обсуждений ценовой потолок был установлен на уровне 60 долларов за баррель российской нефти, поставляемой по морю.
https://1prime.ru/20240228/845694788.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/83864/54/838645438_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_09710dcf9bec308a35a88bd33a78737a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, цены, новости, нефть
РОССИЯ, цены, Новости, Нефть
12:32 01.03.2024 (обновлено: 12:56 01.03.2024)
 
Россия впервые использовала минимальный уровень цен на нефть, пишут СМИ

Bloomberg: РФ впервые использовала механизм минимального уровня цен для защиты госдоходов

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Россия впервые использовала механизм минимального уровня цен, для защиты государственных доходов от санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо Федеральной налоговой службы России.
По данным издания, нефтегазовая отрасль приносит несколько миллиардов долларов в бюджет России ежемесячно.
Согласно письму Федеральной налоговой службы, опубликованному 13 февраля, для расчета налогов на нефть за январь российские энергетические компании должны были использовать среднюю цену на нефть марки Urals в размере 65 долларов за баррель.
По данным издания, рыночная цена нефти на самом деле была ниже, но правительство применило дисконт в размере 15 долларов за баррель к эталону Brent для Urals в формуле налога.
Согласно расчетам Bloomberg, фактический дисконт, по которому Россия продавала нефть Urals, составил 18,12 долларов за баррель.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
Добыча нефти в России составляет 9,5 миллионов баррелей в сутки
28 февраля, 21:07
В издании заключили, что, несмотря на попытки стран G7 сократить нефтяные доходы России, Москва успешно переориентировалась на клиентов в Азии, а также развернула теневой флот. Однако, по мере усиления давления на судовладельцев , трейдеров и покупателей нефти с целью обеспечить соблюдение ценового потолка привело к увеличению дисконта на Urals.
По словам вице-премьера России Александра Новака, правительство ожидает, что дисконт на Urals прекратится, как только успокоится рынок и наладится цепочка поставок.
Ранее страны G7 одобрили введение ценового потолка на поставки нефти из России. После длительных обсуждений ценовой потолок был установлен на уровне 60 долларов за баррель российской нефти, поставляемой по морю.
 
РОССИЯценыНовостиНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала