https://1prime.ru/20240302/845812751.html

"За точкой невозврата". В Киеве оценили шансы на "восстановление нации"

"За точкой невозврата". В Киеве оценили шансы на "восстановление нации" - 02.03.2024, ПРАЙМ

"За точкой невозврата". В Киеве оценили шансы на "восстановление нации"

Демографическая ситуация на Украине находится уже за точкой невозврата, власти могут попытаться лишь замедлить катастрофу. Такое мнение в подкасте журналиста... | 02.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-02T06:49+0300

2024-03-02T06:49+0300

2024-03-02T06:50+0300

украина

демография

ситуация

оценка

спецоперация на украине

https://1prime.ru/img/84219/29/842192913_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_243ef41483e6c5c8b6389c9e458dfa11.jpg

МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Демографическая ситуация на Украине находится уже за точкой невозврата, власти могут попытаться лишь замедлить катастрофу. Такое мнение в подкасте журналиста Влада Сидоренко высказал украинский экономист и аналитик Алексей Кущ. Об этом пишет РИА Новости.В частности, он заявил: "Мы за точкой невозврата находимся. То есть восстановление сейчас демографического потенциала невозможно, речь идет только о замедлении катастрофы. То есть затормозить национальную катастрофу в виде сокращения численности населения. Только об этом мы можем говорить".Как считает Кущ, сегодня уже нельзя говорить о восстановлении численности населения Украины. По его словам, "нация уже не восстановится", можно только замедлить темпы падения, но даже замедление потребует от властей экстраординарных экономических, социальных и политических решений, а политики страны должны стать "гениями-визионерами".Лишь в этом случае начнет формироваться "тормоз", подчеркнул аналитик, но на текущий момент его не видно."Мы видим только ускорение этого падения", — констатировал Кущ.Как сообщала в конце прошлого года газета Times, ссылаясь на источники в экспертном сообществе, коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире.В декабре 2022 года глава украинского Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова прогнозировала, что 2023-й станет годом катастрофического падения рождаемости. А летом 2023 года агрегатор официальных данных на Украине - аналитический ресурс "Опендатабот" – сообщил, что уровень рождаемости на Украине достиг самого низкого показателя за все годы независимости страны.

https://1prime.ru/20240301/845793769.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, демография, ситуация, оценка