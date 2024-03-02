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"За точкой невозврата". В Киеве оценили шансы на "восстановление нации"
"За точкой невозврата". В Киеве оценили шансы на "восстановление нации" - 02.03.2024, ПРАЙМ
"За точкой невозврата". В Киеве оценили шансы на "восстановление нации"
Демографическая ситуация на Украине находится уже за точкой невозврата, власти могут попытаться лишь замедлить катастрофу. Такое мнение в подкасте журналиста... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T06:49+0300
2024-03-02T06:49+0300
2024-03-02T06:50+0300
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демография
ситуация
оценка
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МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Демографическая ситуация на Украине находится уже за точкой невозврата, власти могут попытаться лишь замедлить катастрофу. Такое мнение в подкасте журналиста Влада Сидоренко высказал украинский экономист и аналитик Алексей Кущ. Об этом пишет РИА Новости.В частности, он заявил: "Мы за точкой невозврата находимся. То есть восстановление сейчас демографического потенциала невозможно, речь идет только о замедлении катастрофы. То есть затормозить национальную катастрофу в виде сокращения численности населения. Только об этом мы можем говорить".Как считает Кущ, сегодня уже нельзя говорить о восстановлении численности населения Украины. По его словам, "нация уже не восстановится", можно только замедлить темпы падения, но даже замедление потребует от властей экстраординарных экономических, социальных и политических решений, а политики страны должны стать "гениями-визионерами".Лишь в этом случае начнет формироваться "тормоз", подчеркнул аналитик, но на текущий момент его не видно."Мы видим только ускорение этого падения", — констатировал Кущ.Как сообщала в конце прошлого года газета Times, ссылаясь на источники в экспертном сообществе, коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире.В декабре 2022 года глава украинского Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова прогнозировала, что 2023-й станет годом катастрофического падения рождаемости. А летом 2023 года агрегатор официальных данных на Украине - аналитический ресурс "Опендатабот" – сообщил, что уровень рождаемости на Украине достиг самого низкого показателя за все годы независимости страны.
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украина, демография, ситуация, оценка
УКРАИНА, демография, Ситуация, оценка, Спецоперация на Украине
"За точкой невозврата". В Киеве оценили шансы на "восстановление нации"
Украинский экономист Кущ: демография на Украине находится за точкой невозврата
МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ.
Демографическая ситуация на Украине находится уже за точкой невозврата, власти могут попытаться лишь замедлить катастрофу. Такое мнение в подкасте журналиста Влада Сидоренко высказал украинский экономист и аналитик Алексей Кущ. Об этом пишет РИА Новости
.
В частности, он заявил: "Мы за точкой невозврата находимся. То есть восстановление сейчас демографического потенциала невозможно, речь идет только о замедлении катастрофы. То есть затормозить национальную катастрофу в виде сокращения численности населения. Только об этом мы можем говорить".
Как считает Кущ, сегодня уже нельзя говорить о восстановлении численности населения Украины. По его словам, "нация уже не восстановится", можно только замедлить темпы падения, но даже замедление потребует от властей экстраординарных экономических, социальных и политических решений, а политики страны должны стать "гениями-визионерами".
Лишь в этом случае начнет формироваться "тормоз", подчеркнул аналитик, но на текущий момент его не видно.
"Мы видим только ускорение этого падения", — констатировал Кущ.
На Украине отчитались о рекордном экспорте зерна по "зерновому коридору"
Как сообщала в конце прошлого года газета Times, ссылаясь на источники в экспертном сообществе, коэффициент рождаемости на Украине
достиг самого низкого значения в мире.
В декабре 2022 года глава украинского Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова
прогнозировала, что 2023-й станет годом катастрофического падения рождаемости. А летом 2023 года агрегатор официальных данных на Украине - аналитический ресурс "Опендатабот" – сообщил, что уровень рождаемости на Украине достиг самого низкого показателя за все годы независимости страны.