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СМИ нашли компромат на брата президента США Джеймса Байдена
СМИ нашли компромат на брата президента США Джеймса Байдена - 02.03.2024, ПРАЙМ
СМИ нашли компромат на брата президента США Джеймса Байдена
Кредиты, полученные компанией предпринимателя Джеймса Байдена, были взяты на себя и выплачены тайной третьей стороной в период, когда его брат, нынешний... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T07:12+0300
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2024-03-02T07:13+0300
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Кредиты, полученные компанией предпринимателя Джеймса Байдена, были взяты на себя и выплачены тайной третьей стороной в период, когда его брат, нынешний президент США Джо Байден, баллотировался на пост, сообщает газета Politico со ссылкой на бывшего делового партнера брата президента. Издание отмечает, что ранее в своих показаниях перед конгрессом США Джеймс Байден сообщил следователям, что управляющий фондом "Третья пятница" Майкл Льюитт в 2019 году предоставил его фирме Lion Hall Group кредит на сумму 225 тысяч долларов. Он заявил, что Льюитт простил кредиты, хотя и сказал, что не может вспомнить, когда. "Однако Льюитт, который ранее работал с Джимом Байденом над финансированием сети больниц, рассказал Politico, что не простил кредиты. Вместо этого, по его словам, долг Джима Байдена взяла на себя третья сторона, имя которой он отказался назвать", - говорится в сообщении издания. Газета пишет, что заявления Льюитта подразумевают, что компания Джеймса Байдена получила шестизначную помощь от неназванного благотворителя в то время, когда его брат Джо баллотировался на пост президента страны. По словам Льюитта, передача кредита произошла "частному" лицу в начале 2020 года, при этом у него нет информации, что этот процесс был задокументирован.
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сша, джо байден
США, Джо Байден, Политика
СМИ нашли компромат на брата президента США Джеймса Байдена
Politico: долги брата Байдена Джеймса в 2020 году выплатил тайный благотворитель
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Кредиты, полученные компанией предпринимателя Джеймса Байдена, были взяты на себя и выплачены тайной третьей стороной в период, когда его брат, нынешний президент США Джо Байден, баллотировался на пост, сообщает газета Politico со ссылкой на бывшего делового партнера брата президента.
Издание отмечает, что ранее в своих показаниях перед конгрессом США Джеймс Байден сообщил следователям, что управляющий фондом "Третья пятница" Майкл Льюитт в 2019 году предоставил его фирме Lion Hall Group кредит на сумму 225 тысяч долларов. Он заявил, что Льюитт простил кредиты, хотя и сказал, что не может вспомнить, когда.
"Однако Льюитт, который ранее работал с Джимом Байденом над финансированием сети больниц, рассказал Politico, что не простил кредиты. Вместо этого, по его словам, долг Джима Байдена взяла на себя третья сторона, имя которой он отказался назвать", - говорится в сообщении издания.
Газета пишет, что заявления Льюитта подразумевают, что компания Джеймса Байдена получила шестизначную помощь от неназванного благотворителя в то время, когда его брат Джо баллотировался на пост президента страны.
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По словам Льюитта, передача кредита произошла "частному" лицу в начале 2020 года, при этом у него нет информации, что этот процесс был задокументирован.