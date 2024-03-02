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Режиссер Шахназаров рассказал о съемках фильма про спецоперацию - 02.03.2024, ПРАЙМ
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Режиссер Шахназаров рассказал о съемках фильма про спецоперацию
Режиссер Шахназаров рассказал о съемках фильма про спецоперацию - 02.03.2024, ПРАЙМ
Режиссер Шахназаров рассказал о съемках фильма про спецоперацию
Киноконцерн "Мосфильм" начал съемки фильма про спецоперацию, планирует завершить работу осенью, рассказал РИА Новости генеральный директор киноконцерна Карен... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T07:36+0300
2024-03-02T07:36+0300
спецоперация на украине
россия
фильм
сво
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Киноконцерн "Мосфильм" начал съемки фильма про спецоперацию, планирует завершить работу осенью, рассказал РИА Новости генеральный директор киноконцерна Карен Шахназаров. "Сейчас у нас два сценария в работе", - рассказал Шахназаров. "Они в достаточно начальной (фазе - ред.), но уже в такой реальной... Один - сейчас вообще съемки запускаются", - добавил он. Генеральный директор "Мосфильма" добавил, что не готов пока сказать название нового проекта. "Кстати, связано с СВО", - уточнил он. Шахназаров добавил, что фильм "должны где-то осенью сделать".
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россия, фильм, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, фильм, СВО
07:36 02.03.2024
 
Режиссер Шахназаров рассказал о съемках фильма про спецоперацию

Шахназаров: киноконцерн "Мосфильм" начал съемки фильма про спецоперацию

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСъемки фильма "Одна"
Съемки фильма Одна - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Киноконцерн "Мосфильм" начал съемки фильма про спецоперацию, планирует завершить работу осенью, рассказал РИА Новости генеральный директор киноконцерна Карен Шахназаров.
"Сейчас у нас два сценария в работе", - рассказал Шахназаров.
"Они в достаточно начальной (фазе - ред.), но уже в такой реальной... Один - сейчас вообще съемки запускаются", - добавил он.
Генеральный директор "Мосфильма" добавил, что не готов пока сказать название нового проекта. "Кстати, связано с СВО", - уточнил он.
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19 февраля, 13:45
Шахназаров добавил, что фильм "должны где-то осенью сделать".
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯфильмСВО
 
 
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