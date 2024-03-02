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В МИД рассказали о возобновлении встреч рабочих групп Арктического совета

В МИД рассказали о возобновлении встреч рабочих групп Арктического совета - 02.03.2024, ПРАЙМ

В МИД рассказали о возобновлении встреч рабочих групп Арктического совета

Первые после двухлетнего перерыва встречи рабочих групп Арктического совета могут пройти уже этой весной, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД... | 02.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-02T08:00+0300

2024-03-02T08:00+0300

2024-03-02T08:06+0300

мид

арктический совет

возобновление

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МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Первые после двухлетнего перерыва встречи рабочих групп Арктического совета могут пройти уже этой весной, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. Ранее стало известно, что страны Арктического совета приняли решение постепенно возобновить работу в формате рабочих групп. Последние два года деятельность совета была фактически заморожена после того, как в марте 2022 года западные страны совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения из-за событий на Украине. "Каждая из рабочих групп работает по своему плану. Подготовка заседаний рабочих групп предполагает согласование повестки и дат их проведения. Решения принимаются консенсусом. Можно предположить, что первые встречи пройдут уже этой весной", – сказал Корчунов. По его словам, Москва в целом положительно оценивает возобновление работы совета, прежде всего его рабочих и экспертных групп, в которых делается основная работа. "Как быстро произойдет восстановление работы совета – покажет время", – добавил дипломат. Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет до возобновления практической работы в этом формате с участием всех стран-членов. На сегодняшний день вопрос о возможном выходе России из Арктического совета не стоит, сообщили РИА Новости в МИД РФ. Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. В мае 2023 года председательство в совете перешло к Норвегии.

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мид, арктический совет, возобновление