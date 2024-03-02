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"Нужно идти ва-банк". В ФРГ сделали заявление после утечки беседы офицеров
"Нужно идти ва-банк". В ФРГ сделали заявление после утечки беседы офицеров - 02.03.2024, ПРАЙМ
"Нужно идти ва-банк". В ФРГ сделали заявление после утечки беседы офицеров
Германия должна пойти ва-банк в вопросе поставок вооружения Киеву и передать Украине ракеты Taurus. Такое заявление в беседе с газетой Handelsblatt депутат... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T08:45+0300
2024-03-02T08:45+0300
2024-03-02T08:45+0300
спецоперация на украине
германия
ракетный удар
крымский мост
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МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Германия должна пойти ва-банк в вопросе поставок вооружения Киеву и передать Украине ракеты Taurus. Такое заявление в беседе с газетой Handelsblatt депутат бундестага Родерих Кизеветтер, представляющий оппозиционный Христианско-демократический союз."Россия давно рассматривает нас как военного противника", - отметил Кизеветтер, комментируя скандал с публикацией записи разговора офицеров бундесвера, в котором обсуждались удары ракетами Taurus по Крымскому мосту.После этого он торжественно заявил: "Мы должны быть сильным противником, а не слабым".Германия, по словам депутата, сегодня должна "продемонстрировать силу" и "не поддаваться запугиванию". При этом Кизеветтер призвал "пойти ва-банк" в вопросе поставок вооружения Украине, а канцлер Олаф Шольц, подчеркнул депутат, должен "наконец" одобрить передачу Киеву ракет Taurus.Кизеветтер и ранее не раз призывал канцлера передать Украине ракеты Taurus и открыто заявлял о необходимости нанесения ударов по территории Российской Федерации.Вчера главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".Попавшая на запись беседа состоялась 19 февраля. В ней приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.Помимо прочего, офицеры предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Вместе с тем военные бундесвера в ходе беседы попытались найти способ провести атаку на мост, но при этом не сделать Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов было предложено обучить украинцев.
https://1prime.ru/20240302/845813006.html
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германия, ракетный удар, крымский мост
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, ракетный удар, Крымский мост
"Нужно идти ва-банк". В ФРГ сделали заявление после утечки беседы офицеров
Депутат Кизеветтер: ФРГ должна пойти ва-банк и поставить Киеву ракеты Taurus
МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ.
Германия должна пойти ва-банк в вопросе поставок вооружения Киеву и передать Украине ракеты Taurus. Такое заявление в беседе с газетой Handelsblatt
депутат бундестага Родерих Кизеветтер, представляющий оппозиционный Христианско-демократический союз.
"Россия давно рассматривает нас как военного противника", - отметил Кизеветтер, комментируя скандал с публикацией записи разговора офицеров бундесвера, в котором обсуждались удары ракетами Taurus по Крымскому мосту.
После этого он торжественно заявил: "Мы должны быть сильным противником, а не слабым".
Германия, по словам депутата, сегодня должна "продемонстрировать силу" и "не поддаваться запугиванию". При этом Кизеветтер призвал "пойти ва-банк" в вопросе поставок вооружения Украине, а канцлер Олаф Шольц, подчеркнул депутат, должен "наконец" одобрить передачу Киеву ракет Taurus.
Кизеветтер и ранее не раз призывал канцлера передать Украине ракеты Taurus и открыто заявлял о необходимости нанесения ударов по территории Российской Федерации.
В Госдуме обвинили Германию в подготовке к нападению на Россию
Вчера главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
Попавшая на запись беседа состоялась 19 февраля. В ней приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
Помимо прочего, офицеры предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Вместе с тем военные бундесвера в ходе беседы попытались найти способ провести атаку на мост, но при этом не сделать Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов было предложено обучить украинцев.