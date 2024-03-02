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Эксперт назвал возможную стоимость нефти в мире в 2024 году

Эксперт назвал возможную стоимость нефти в мире в 2024 году - 02.03.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал возможную стоимость нефти в мире в 2024 году

Мировая цена на нефть в 2024 году может составить в среднем около 85 долларов за баррель Brent, на котировки продолжает влиять ситуация в Красном море и... | 02.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-02T09:27+0300

2024-03-02T09:27+0300

2024-03-02T09:27+0300

мир

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Мировая цена на нефть в 2024 году может составить в среднем около 85 долларов за баррель Brent, на котировки продолжает влиять ситуация в Красном море и ожидания по ставке Федеральной резервной системы США, заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. "Уровень в 82 долларов за баррель является неким долгосрочным средним уровнем, который в принципе может устраивать и потребителей, и поставщиков нефти. Мы ожидаем, что средняя цена по году может составить в районе 85 долларов за баррель Brent", - прокомментировал эксперт. "В целом множество факторов влияет на стоимость нефти. Основные катализаторы уже какое-то время остаются без изменений: это прежде всего атаки в Красном море на суда, которые перевозят грузы. Из-за подобного риска перевозчики выбирают другие маршруты, что сказывается на конечной стоимости сделок и нефтепродуктов", - добавил Скрябин. Кроме того, по словам аналитика, инвесторы наблюдают за продолжающимися переговорами по прекращению конфликта на Ближнем Востоке. "Диалог то набирает скорость, то теряет актуальность. Ожидать быстрого разрешения вопроса вряд ли стоит, но переговорщики не сдаются", - отметил Скрябин. Также, пояснил эксперт, на мировом рынке следят и за ожиданиями относительно возможности снижения ставки ФРС США, поскольку высокая стоимость кредитования способна ограничить спрос на "черное золото". Самое раннее, когда ставка может быть понижена - это июнь 2024 года, поделился ожиданиями Скрябин. Вице-премьер России Александр Новак в среду заявил, что текущая ситуация на рынке нефти "нормальная", и благодаря действиям ОПЕК+ складывается баланс спроса и предложения.

https://1prime.ru/20240301/845794195.html

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мир