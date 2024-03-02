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Лаврова насмешил вопрос о заявлениях Макрона по Украине - 02.03.2024, ПРАЙМ
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Лаврова насмешил вопрос о заявлениях Макрона по Украине
Лаврова насмешил вопрос о заявлениях Макрона по Украине - 02.03.2024, ПРАЙМ
Лаврова насмешил вопрос о заявлениях Макрона по Украине
Просьба журналистов прокомментировать утверждения президента Франции Эммануэля Макрона о потенциальной отправке войск НАТО на Украину рассмешила главу МИД... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T10:00+0300
2024-03-02T10:00+0300
спецоперация на украине
россия
сергей лавров
франция
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Просьба журналистов прокомментировать утверждения президента Франции Эммануэля Макрона о потенциальной отправке войск НАТО на Украину рассмешила главу МИД России Сергея Лаврова, сообщил"TRT World Now". На записанном после дипломатического форума в Анталье видеоролике видно, как большая группа журналистов окружила главу внешнеполитического ведомства России в стремлении задать вопросы. Один из корреспондентов спросил, что думает Лавров о словах президента Франции."Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассмеялся, когда его спросили о предложении президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска НАТО в Украину", — пишет TRT.На записанном после дипломатического форума в Анталье видеоролике видно, как большая группа журналистов окружила главу внешнеполитического ведомства России в стремлении задать вопросы. Один из корреспондентов спросил, что думает Лавров о словах президента Франции.Ранее сообщалось, что, по словам Макрона, Евросоюз договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.В этой связи президент Франции подвергся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, а позднее заявил, что все его слова о конфликте на Украине были тщательно обдуманы.
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россия, сергей лавров, франция, нато
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Сергей Лавров, ФРАНЦИЯ, НАТО
10:00 02.03.2024
 
Лаврова насмешил вопрос о заявлениях Макрона по Украине

TRT: Лаврова рассмешил вопрос о призыве Макрона отправить войска НАТО на Украину

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВизит министра иностранных дел РФ С. Лаврова в Бангладеш
Визит министра иностранных дел РФ С. Лаврова в Бангладеш
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Просьба журналистов прокомментировать утверждения президента Франции Эммануэля Макрона о потенциальной отправке войск НАТО на Украину рассмешила главу МИД России Сергея Лаврова, сообщил"TRT World Now".
Встреча глав МИД РФ и Индии С. Лаврова и С. Джайшанкара - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
Лавров призвал Макрона употреблять голову на безопасные для Европы мысли
27 февраля, 15:28
На записанном после дипломатического форума в Анталье видеоролике видно, как большая группа журналистов окружила главу внешнеполитического ведомства России в стремлении задать вопросы. Один из корреспондентов спросил, что думает Лавров о словах президента Франции.
"Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассмеялся, когда его спросили о предложении президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска НАТО в Украину", — пишет TRT.
На записанном после дипломатического форума в Анталье видеоролике видно, как большая группа журналистов окружила главу внешнеполитического ведомства России в стремлении задать вопросы. Один из корреспондентов спросил, что думает Лавров о словах президента Франции.
Ранее сообщалось, что, по словам Макрона, Евросоюз договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
В этой связи президент Франции подвергся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, а позднее заявил, что все его слова о конфликте на Украине были тщательно обдуманы.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯСергей ЛавровФРАНЦИЯНАТО
 
 
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