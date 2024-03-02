https://1prime.ru/20240302/845816449.html
Лаврова насмешил вопрос о заявлениях Макрона по Украине
Лаврова насмешил вопрос о заявлениях Макрона по Украине - 02.03.2024, ПРАЙМ
Лаврова насмешил вопрос о заявлениях Макрона по Украине
Просьба журналистов прокомментировать утверждения президента Франции Эммануэля Макрона о потенциальной отправке войск НАТО на Украину рассмешила главу МИД... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T10:00+0300
2024-03-02T10:00+0300
2024-03-02T10:00+0300
спецоперация на украине
россия
сергей лавров
франция
нато
https://1prime.ru/img/84169/32/841693253_0:172:2435:1541_1920x0_80_0_0_eb7a8cef7b65e0110b817692d2bd4ffb.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Просьба журналистов прокомментировать утверждения президента Франции Эммануэля Макрона о потенциальной отправке войск НАТО на Украину рассмешила главу МИД России Сергея Лаврова, сообщил"TRT World Now". На записанном после дипломатического форума в Анталье видеоролике видно, как большая группа журналистов окружила главу внешнеполитического ведомства России в стремлении задать вопросы. Один из корреспондентов спросил, что думает Лавров о словах президента Франции."Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассмеялся, когда его спросили о предложении президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска НАТО в Украину", — пишет TRT.На записанном после дипломатического форума в Анталье видеоролике видно, как большая группа журналистов окружила главу внешнеполитического ведомства России в стремлении задать вопросы. Один из корреспондентов спросил, что думает Лавров о словах президента Франции.Ранее сообщалось, что, по словам Макрона, Евросоюз договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.В этой связи президент Франции подвергся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, а позднее заявил, что все его слова о конфликте на Украине были тщательно обдуманы.
https://1prime.ru/20240227/844587909.html
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/84169/32/841693253_75:0:2358:1712_1920x0_80_0_0_5d82075bcc02a9a588d4f9471f2f5e04.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, франция, нато
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Сергей Лавров, ФРАНЦИЯ, НАТО
Лаврова насмешил вопрос о заявлениях Макрона по Украине
TRT: Лаврова рассмешил вопрос о призыве Макрона отправить войска НАТО на Украину
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ.
Просьба журналистов прокомментировать утверждения президента Франции Эммануэля Макрона о потенциальной отправке войск НАТО на Украину рассмешила главу МИД России Сергея Лаврова, сообщил"TRT World Now
".
Лавров призвал Макрона употреблять голову на безопасные для Европы мысли
На записанном после дипломатического форума в Анталье видеоролике видно, как большая группа журналистов окружила главу внешнеполитического ведомства России в стремлении задать вопросы. Один из корреспондентов спросил, что думает Лавров о словах президента Франции.
"Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассмеялся, когда его спросили о предложении президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска НАТО в Украину", — пишет TRT.
На записанном после дипломатического форума в Анталье видеоролике видно, как большая группа журналистов окружила главу внешнеполитического ведомства России в стремлении задать вопросы. Один из корреспондентов спросил, что думает Лавров о словах президента Франции.
Ранее сообщалось, что, по словам Макрона, Евросоюз договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
В этой связи президент Франции подвергся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, а позднее заявил, что все его слова о конфликте на Украине были тщательно обдуманы.