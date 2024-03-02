https://1prime.ru/20240302/845817098.html
"Запад не осознал всего мрака". Украинцы начали запугивать Европу
"Запад не осознал всего мрака". Украинцы начали запугивать Европу - 02.03.2024, ПРАЙМ
"Запад не осознал всего мрака". Украинцы начали запугивать Европу
Украинские авторы – сотрудник Университета Торонто Илона Хмелева и гендиректор фонда "Восточная Европа" Виктор Лях – в статье для американского консервативного... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T11:13+0300
2024-03-02T11:13+0300
2024-03-02T11:14+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Украинские авторы – сотрудник Университета Торонто Илона Хмелева и гендиректор фонда "Восточная Европа" Виктор Лях – в статье для американского консервативного журнала The National Interest практически открыто выдвигают требования Западу и буквально запугивают европейцев "потенциальной российской агрессией".Статья под пессимистичным заголовком "Похмелье на Мюнхенской конференции по безопасности" начинается с утверждения, что "Евросоюз и США оказывали Украине лишь минимальную поддержку — скорее с тем, чтобы предотвратить ее крах, чем обеспечить решающую победу".Далее заходит речь об осязаемом отчаянии и "нечувствительности" Запада: "Новости о смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального и потеря Авдеевки, потенциальная российская агрессия против стран Прибалтики и двусмысленные заявления Дональда Трампа о НАТО создали практически осязаемую атмосферу отчаяния. Но, несмотря на безотрадную атмосферу на конференции (Мюнхенской конференции по безопасности – прим. ред.), западный мир до сих пор так и не осознал всего мрака сложившейся ситуации".Затем авторы немного пожаловались на то, что "Украина не может продолжать военные действия без дополнительной поддержки", после чего начали открыто выдвигать требования Западу, обвинять его в неудачах Киева и угрожать ему Россией.Например: "Западные страны должны резко увеличить военные расходы, вложиться в передовые технологии и оказать Украине конкретную и немедленную поддержку. Под угрозой находится безопасность самой Европы".Или: "Постепеновщина" Запада провалилась. Дозированный подход к военной помощи позволил России адаптировать свою тактику и обратиться за помощью к таким странам, как Иран и Северная Корея. Задержка поставок F-16 до лета 2024 года дала России драгоценное время для противодействия украинским истребителям МиГ и Су".Или так: "Конфискуйте замороженные активы российского государства и передайте их Киеву для дальнейшего вооружения. Эти 300 миллиардов долларов нанесут ущерб путинской военной машине, лишат его жизненно важных средств и подорвут общественную поддержку. Кроме того, это станет мощным сигналом, что путинские клептократы не уйдут от ответственности за военные преступления (военные преступления совершает Киев, обстреливая Донецк и мирные российские города, и ответить за это в итоге придется. – Прим. ИноСМИ), а их бесчестно нажитые доходы не пойдут на дальнейшие злодеяния".При этом в статье нашлось место и для хвастовства: "Передовые военно-морские беспилотники Киева нанесли значительный урон российскому Черноморскому флоту, а украинский спецназ провел дерзкие операции на территории России. Внедрение этих технологий может значительно расширить возможности НАТО".Заканчивается статья тоже требованиями, но уже сдобренными патетикой: "Мир должен, наконец, осознать суровую реальность крупнейшего сухопутного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны. Мы должны перестать почивать на лаврах, принять трезвые суждения и решительно встать на поддержку Украины. Лишь так мы сможем надеяться, что выдержим грядущий шторм".
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украина, европа, сша, поставки вооружений
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕВРОПА, США, поставки вооружений
"Запад не осознал всего мрака". Украинцы начали запугивать Европу
National Interest: Запад так и не осознал всего мрака ситуации на Украине
МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ.
Украинские авторы – сотрудник Университета Торонто Илона Хмелева и гендиректор фонда "Восточная Европа" Виктор Лях – в статье для американского консервативного журнала The National Interest
практически открыто выдвигают требования Западу и буквально запугивают европейцев "потенциальной российской агрессией".
Статья под пессимистичным заголовком "Похмелье на Мюнхенской конференции по безопасности" начинается с утверждения, что "Евросоюз и США оказывали Украине лишь минимальную поддержку — скорее с тем, чтобы предотвратить ее крах, чем обеспечить решающую победу".
Далее заходит речь об осязаемом отчаянии и "нечувствительности" Запада: "Новости о смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального и потеря Авдеевки, потенциальная российская агрессия против стран Прибалтики и двусмысленные заявления Дональда Трампа о НАТО создали практически осязаемую атмосферу отчаяния. Но, несмотря на безотрадную атмосферу на конференции (Мюнхенской конференции по безопасности – прим. ред.), западный мир до сих пор так и не осознал всего мрака сложившейся ситуации".
Затем авторы немного пожаловались на то, что "Украина не может продолжать военные действия без дополнительной поддержки", после чего начали открыто выдвигать требования Западу, обвинять его в неудачах Киева и угрожать ему Россией.
Например: "Западные страны должны резко увеличить военные расходы, вложиться в передовые технологии и оказать Украине конкретную и немедленную поддержку. Под угрозой находится безопасность самой Европы".
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Или: "Постепеновщина" Запада провалилась. Дозированный подход к военной помощи позволил России адаптировать свою тактику и обратиться за помощью к таким странам, как Иран и Северная Корея. Задержка поставок F-16 до лета 2024 года дала России драгоценное время для противодействия украинским истребителям МиГ и Су".
Или так: "Конфискуйте замороженные активы российского государства и передайте их Киеву для дальнейшего вооружения. Эти 300 миллиардов долларов нанесут ущерб путинской военной машине, лишат его жизненно важных средств и подорвут общественную поддержку. Кроме того, это станет мощным сигналом, что путинские клептократы не уйдут от ответственности за военные преступления (военные преступления совершает Киев, обстреливая Донецк и мирные российские города, и ответить за это в итоге придется. – Прим. ИноСМИ), а их бесчестно нажитые доходы не пойдут на дальнейшие злодеяния".
При этом в статье нашлось место и для хвастовства: "Передовые военно-морские беспилотники Киева нанесли значительный урон российскому Черноморскому флоту, а украинский спецназ провел дерзкие операции на территории России. Внедрение этих технологий может значительно расширить возможности НАТО".
Заканчивается статья тоже требованиями, но уже сдобренными патетикой: "Мир должен, наконец, осознать суровую реальность крупнейшего сухопутного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны. Мы должны перестать почивать на лаврах, принять трезвые суждения и решительно встать на поддержку Украины. Лишь так мы сможем надеяться, что выдержим грядущий шторм".