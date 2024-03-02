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Сырский нашел виновных в провалах ВСУ на востоке - 02.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Сырский нашел виновных в провалах ВСУ на востоке
Сырский нашел виновных в провалах ВСУ на востоке - 02.03.2024, ПРАЙМ
Сырский нашел виновных в провалах ВСУ на востоке
Командования нескольких бригад на восточном фронте не справляются с задачей управления и удержания позиций, в связи с чем будет проведено обновление их... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T11:38+0300
2024-03-02T11:38+0300
спецоперация на украине
украина
всу
александр сырский
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Командования нескольких бригад на восточном фронте не справляются с задачей управления и удержания позиций, в связи с чем будет проведено обновление их командования, рассказал главком ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале."Продолжаю работать на восточном фронте. В течение трех дней стало ясно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим нет. Это зависит от командира бригады... способности принимать адекватные решения", - написал главнокомандующий.Как добавил Сырский, в отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой и своими решениями создают угрозу жизни подчиненных, вынужден принимать кадровые решения. Поэтому, по его словам, одну из бригад, находящуюся на передовой в течение двух лет, переместил в тыл для восстановления боеспособности.Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и назначил на этот пост Александра Сырского, который до этого руководил сухопутными войсками.
https://1prime.ru/20240216/843096838.html
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украина, всу, александр сырский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Александр Сырский
11:38 02.03.2024
 
Сырский нашел виновных в провалах ВСУ на востоке

Сырский считает, что в провалах ВСУ на востоке виноваты командиры бригад

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2024
© Фото : Офис президента Украины
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Командования нескольких бригад на восточном фронте не справляются с задачей управления и удержания позиций, в связи с чем будет проведено обновление их командования, рассказал главком ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2024
В США раскрыли удивительный факт о Сырском
16 февраля, 17:19
"Продолжаю работать на восточном фронте. В течение трех дней стало ясно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим нет. Это зависит от командира бригады... способности принимать адекватные решения", - написал главнокомандующий.
Как добавил Сырский, в отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой и своими решениями создают угрозу жизни подчиненных, вынужден принимать кадровые решения. Поэтому, по его словам, одну из бригад, находящуюся на передовой в течение двух лет, переместил в тыл для восстановления боеспособности.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и назначил на этот пост Александра Сырского, который до этого руководил сухопутными войсками.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУАлександр Сырский
 
 
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