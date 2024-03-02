https://1prime.ru/20240302/845817491.html

Сырский нашел виновных в провалах ВСУ на востоке

Сырский нашел виновных в провалах ВСУ на востоке - 02.03.2024, ПРАЙМ

Сырский нашел виновных в провалах ВСУ на востоке

Командования нескольких бригад на восточном фронте не справляются с задачей управления и удержания позиций, в связи с чем будет проведено обновление их... | 02.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-02T11:38+0300

2024-03-02T11:38+0300

2024-03-02T11:38+0300

спецоперация на украине

украина

всу

александр сырский

https://1prime.ru/img/84302/85/843028521_0:55:1043:641_1920x0_80_0_0_03634719cc395ee3c4794d907308dbb1.jpg

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Командования нескольких бригад на восточном фронте не справляются с задачей управления и удержания позиций, в связи с чем будет проведено обновление их командования, рассказал главком ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале."Продолжаю работать на восточном фронте. В течение трех дней стало ясно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим нет. Это зависит от командира бригады... способности принимать адекватные решения", - написал главнокомандующий.Как добавил Сырский, в отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой и своими решениями создают угрозу жизни подчиненных, вынужден принимать кадровые решения. Поэтому, по его словам, одну из бригад, находящуюся на передовой в течение двух лет, переместил в тыл для восстановления боеспособности.Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и назначил на этот пост Александра Сырского, который до этого руководил сухопутными войсками.

https://1prime.ru/20240216/843096838.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу, александр сырский