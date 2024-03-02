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Сырский нашел виновных в провалах ВСУ на востоке
Сырский нашел виновных в провалах ВСУ на востоке - 02.03.2024, ПРАЙМ
Сырский нашел виновных в провалах ВСУ на востоке
Командования нескольких бригад на восточном фронте не справляются с задачей управления и удержания позиций, в связи с чем будет проведено обновление их... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T11:38+0300
2024-03-02T11:38+0300
2024-03-02T11:38+0300
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Командования нескольких бригад на восточном фронте не справляются с задачей управления и удержания позиций, в связи с чем будет проведено обновление их командования, рассказал главком ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале."Продолжаю работать на восточном фронте. В течение трех дней стало ясно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим нет. Это зависит от командира бригады... способности принимать адекватные решения", - написал главнокомандующий.Как добавил Сырский, в отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой и своими решениями создают угрозу жизни подчиненных, вынужден принимать кадровые решения. Поэтому, по его словам, одну из бригад, находящуюся на передовой в течение двух лет, переместил в тыл для восстановления боеспособности.Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и назначил на этот пост Александра Сырского, который до этого руководил сухопутными войсками.
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украина, всу, александр сырский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Александр Сырский
Сырский нашел виновных в провалах ВСУ на востоке
Сырский считает, что в провалах ВСУ на востоке виноваты командиры бригад
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ.
Командования нескольких бригад на восточном фронте не справляются с задачей управления и удержания позиций, в связи с чем будет проведено обновление их командования, рассказал главком ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале
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"Продолжаю работать на восточном фронте. В течение трех дней стало ясно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим нет. Это зависит от командира бригады... способности принимать адекватные решения", - написал главнокомандующий.
Как добавил Сырский, в отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой и своими решениями создают угрозу жизни подчиненных, вынужден принимать кадровые решения. Поэтому, по его словам, одну из бригад, находящуюся на передовой в течение двух лет, переместил в тыл для восстановления боеспособности.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и назначил на этот пост Александра Сырского, который до этого руководил сухопутными войсками.