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"Больше не могут". Эксперт бундесвера забил тревогу из-за действий ВСУ - 02.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Больше не могут". Эксперт бундесвера забил тревогу из-за действий ВСУ
"Больше не могут". Эксперт бундесвера забил тревогу из-за действий ВСУ - 02.03.2024, ПРАЙМ
"Больше не могут". Эксперт бундесвера забил тревогу из-за действий ВСУ
Вооруженные силы Украины вынуждены оставлять территории из-за того, что украинской армии не хватает боеприпасов для обороны позиций. Об этом в эфире немецкого... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T11:58+0300
2024-03-02T11:59+0300
спецоперация на украине
германия
бундесвер
украина
всу
территории
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МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины вынуждены оставлять территории из-за того, что украинской армии не хватает боеприпасов для обороны позиций. Об этом в эфире немецкого канала Welt заявил эксперт университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.В частности, он отметил: "В действительности из-за нехватки боеприпасов и, конечно, истощения войск &lt;…&gt; Украина больше не может защищать города. &lt;…&gt; Сейчас заканчиваются снаряды, и им приходится тактически покидать города".Вместе с тем Масала констатировал, что российские войска имеют преимущество, благодаря чему и освобождают все новые территории.Вооруженные силы России за минувшую неделю освободили ряд населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское.Петровское находится на расстоянии пяти километров к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля. Соответственно, к концу февраля ВС России удалось сдвинуть фронт на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.В начале февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. По данным министра, что Украина бросает на передовую оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. При этом российские войска продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
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германия, бундесвер, украина, всу, территории
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, Бундесвер, УКРАИНА, ВСУ, Территории
11:58 02.03.2024 (обновлено: 11:59 02.03.2024)
 
"Больше не могут". Эксперт бундесвера забил тревогу из-за действий ВСУ

Эксперт Масала: украинские войска оставляют позиции из-за нехватки боеприпасов

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины вынуждены оставлять территории из-за того, что украинской армии не хватает боеприпасов для обороны позиций. Об этом в эфире немецкого канала Welt заявил эксперт университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.
В частности, он отметил: "В действительности из-за нехватки боеприпасов и, конечно, истощения войск <…> Украина больше не может защищать города. <…> Сейчас заканчиваются снаряды, и им приходится тактически покидать города".
Вместе с тем Масала констатировал, что российские войска имеют преимущество, благодаря чему и освобождают все новые территории.
Вооруженные силы России за минувшую неделю освободили ряд населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское.
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2024
Сырский нашел виновных в провалах ВСУ на востоке
11:38
Петровское находится на расстоянии пяти километров к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля. Соответственно, к концу февраля ВС России удалось сдвинуть фронт на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.
В начале февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. По данным министра, что Украина бросает на передовую оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. При этом российские войска продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
 
Спецоперация на УкраинеГЕРМАНИЯБундесверУКРАИНАВСУТерритории
 
 
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