https://1prime.ru/20240302/845818314.html
"Будет тяжело". Западные СМИ узнали, как Россия встретит F-16 на Украине
"Будет тяжело". Западные СМИ узнали, как Россия встретит F-16 на Украине - 02.03.2024, ПРАЙМ
"Будет тяжело". Западные СМИ узнали, как Россия встретит F-16 на Украине
Истребители F-16 и места их базирования на Украине станут главной целью российских ПВО. Об этом говорится в публикации издания Politico. | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T12:21+0300
2024-03-02T12:21+0300
2024-03-02T12:22+0300
спецоперация на украине
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f-16
россия
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МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Истребители F-16 и места их базирования на Украине станут главной целью российских ПВО. Об этом говорится в публикации издания Politico.В статье рисуется крайне тревожная картина, словно для того, чтобы отговорить руководство и непосредственно военнослужащих Украины от использования американских истребителей."Поднимать самолеты в воздух будет очень сложно, - говорится в материале. - Базы станут главной задачей российских бомбардировок, сами истребители будут целью систем ПВО России, их ремонт будет проблемой, и даже использование неподготовленных взлетных полос может навредить хрупкому самолету".Особо подчеркивают авторы статьи то обстоятельство, что украинцам необходимо каким-то образом научиться скрывать истребители от российских радаров и спутников.Как предупреждал сенатор Алексей Пушков, применение украинской армией истребителей F-16 для нанесения ударов по территории Российской Федерации рискует вызвать прямое столкновение с НАТО.По словам сенатора, сегодня западные страны отчаянно пытаются изменить ситуацию на поле боя и с этой целью передают Украине все новые типы оружия, однако никакое вооружение, включая истребители F-16, не принесет успеха ВСУ.
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украина, f-16, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, F-16, РОССИЯ
"Будет тяжело". Западные СМИ узнали, как Россия встретит F-16 на Украине
Politico: базы с F-16 на Украине станут главными задачами ВКС России
МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ.
Истребители F-16 и места их базирования на Украине станут главной целью российских ПВО. Об этом говорится в публикации издания Politico
.
В статье рисуется крайне тревожная картина, словно для того, чтобы отговорить руководство и непосредственно военнослужащих Украины от использования американских истребителей.
"Поднимать самолеты в воздух будет очень сложно, - говорится в материале. - Базы станут главной задачей российских бомбардировок, сами истребители будут целью систем ПВО России, их ремонт будет проблемой, и даже использование неподготовленных взлетных полос может навредить хрупкому самолету".
Особо подчеркивают авторы статьи то обстоятельство, что украинцам необходимо каким-то образом научиться скрывать истребители от российских радаров и спутников.
Как предупреждал сенатор Алексей Пушков, применение украинской армией истребителей F-16 для нанесения ударов по территории Российской Федерации рискует вызвать прямое столкновение с НАТО.
Глава Минобороны Словакии принял первые истребители F-16, пишет СМИ
По словам сенатора, сегодня западные страны отчаянно пытаются изменить ситуацию на поле боя и с этой целью передают Украине все новые типы оружия, однако никакое вооружение, включая истребители F-16, не принесет успеха ВСУ.