https://1prime.ru/20240302/845818714.html

"Удивительно". В США рассказали, как ВСУ помогли войскам России на Украине

"Удивительно". В США рассказали, как ВСУ помогли войскам России на Украине - 02.03.2024, ПРАЙМ

"Удивительно". В США рассказали, как ВСУ помогли войскам России на Украине

Слабая оборона Вооруженных сил Украины помогает российским войскам стремительно продвигаться вперед после освобождения Авдеевки, утверждается в публикации The... | 02.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-02T12:43+0300

2024-03-02T12:43+0300

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МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Слабая оборона Вооруженных сил Украины помогает российским войскам стремительно продвигаться вперед после освобождения Авдеевки, утверждается в публикации The New York Times.Как отмечается в статье, "есть еще одна причина продвижения российских войск в этом районе — плохая оборона Украины".Авторы статьи, ссылаясь на спутниковые снимки украинских оборонительных позиций, подчеркивают, что ВСУ соорудили удивительно простые линии окопов, на которых не хватает дополнительных укреплений, способных замедлить российские танки и защитить важные объекты.Они также отметили, что американские политики обеспокоены недостаточной подготовленностью украинцев к российскому наступлению, и их теперь ждут последствия: продвижение идет уже за пределами Авдеевки.Вооруженные силы России за минувшую неделю освободили ряд населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское.Петровское находится на расстоянии пяти километров к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля. Соответственно, к концу февраля ВС России удалось сдвинуть фронт на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.В начале февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. По данным министра, что Украина бросает на передовую оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. При этом российские войска продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.

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сша, украина, сво, всу