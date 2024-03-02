https://1prime.ru/20240302/845818714.html
"Удивительно". В США рассказали, как ВСУ помогли войскам России на Украине
"Удивительно". В США рассказали, как ВСУ помогли войскам России на Украине - 02.03.2024, ПРАЙМ
"Удивительно". В США рассказали, как ВСУ помогли войскам России на Украине
Слабая оборона Вооруженных сил Украины помогает российским войскам стремительно продвигаться вперед после освобождения Авдеевки, утверждается в публикации The... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T12:43+0300
2024-03-02T12:43+0300
2024-03-02T12:44+0300
спецоперация на украине
сша
украина
сво
всу
https://1prime.ru/img/78158/96/781589682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5cc013f82b5b15fd3f32208bdb7514b.jpg
МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Слабая оборона Вооруженных сил Украины помогает российским войскам стремительно продвигаться вперед после освобождения Авдеевки, утверждается в публикации The New York Times.Как отмечается в статье, "есть еще одна причина продвижения российских войск в этом районе — плохая оборона Украины".Авторы статьи, ссылаясь на спутниковые снимки украинских оборонительных позиций, подчеркивают, что ВСУ соорудили удивительно простые линии окопов, на которых не хватает дополнительных укреплений, способных замедлить российские танки и защитить важные объекты.Они также отметили, что американские политики обеспокоены недостаточной подготовленностью украинцев к российскому наступлению, и их теперь ждут последствия: продвижение идет уже за пределами Авдеевки.Вооруженные силы России за минувшую неделю освободили ряд населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское.Петровское находится на расстоянии пяти километров к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля. Соответственно, к концу февраля ВС России удалось сдвинуть фронт на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.В начале февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. По данным министра, что Украина бросает на передовую оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. При этом российские войска продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://1prime.ru/20240302/845817866.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/78158/96/781589682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3eb339fdb601423b77f59546a1a84b8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, сво, всу
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, СВО, ВСУ
"Удивительно". В США рассказали, как ВСУ помогли войскам России на Украине
NYT: удивительно слабая оборона ВСУ помогает наступать российским войскам
МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ.
Слабая оборона Вооруженных сил Украины помогает российским войскам стремительно продвигаться вперед после освобождения Авдеевки, утверждается в публикации The New York Times
.
Как отмечается в статье, "есть еще одна причина продвижения российских войск в этом районе — плохая оборона Украины".
Авторы статьи, ссылаясь на спутниковые снимки украинских оборонительных позиций, подчеркивают, что ВСУ соорудили удивительно простые линии окопов, на которых не хватает дополнительных укреплений, способных замедлить российские танки и защитить важные объекты.
Они также отметили, что американские политики обеспокоены недостаточной подготовленностью украинцев к российскому наступлению, и их теперь ждут последствия: продвижение идет уже за пределами Авдеевки.
Вооруженные силы России за минувшую неделю освободили ряд населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское.
"Больше не могут". Эксперт бундесвера забил тревогу из-за действий ВСУ
Петровское находится на расстоянии пяти километров к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля. Соответственно, к концу февраля ВС России удалось сдвинуть фронт на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.
В начале февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. По данным министра, что Украина бросает на передовую оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. При этом российские войска продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.