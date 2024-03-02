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В Крыму призвали Украину прислушаться к Маску
В Крыму призвали Украину прислушаться к Маску - 02.03.2024, ПРАЙМ
В Крыму призвали Украину прислушаться к Маску
Украине следует прислушаться к американскому бизнесмену Илону Маску касательно прекращения конфликта с Россией, заявил депутат крымского парламента Виктор... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T13:24+0300
2024-03-02T13:24+0300
2024-03-02T13:24+0300
спецоперация на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - ПРАЙМ. Украине следует прислушаться к американскому бизнесмену Илону Маску касательно прекращения конфликта с Россией, заявил депутат крымского парламента Виктор Жиленко.Ранее Маск согласился со словами основателя частной военной компании Blackwater Эриком Принсом о том, что украинский конфликт нужно заканчивать, потому что Украина уничтожает себя с демографической точки зрения. Кроме того, в стране царит коррупция во власти, при этом Крым и Донбасс предлагается оставить за Россией. "Продажный режим Зеленского вряд ли способен адекватно воспринимать реальность, а вот простым украинцам следует прислушаться к Маску и понять, что это не их конфликт, что Запад их просто использует для достижения своих геополитических интересов", - рассказал РИА Новости Жиленко. По словам депутата, Россия начала спецоперацию на Украине не для захвата территорий, как это пытаются преподнести на Западе, а для защиты своей свободы и спокойствия, отодвигая военную угрозу от своих границ. Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
В Крыму призвали Украину прислушаться к Маску
Крымский депутат призвал Украину прислушаться к Маску
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - ПРАЙМ. Украине следует прислушаться к американскому бизнесмену Илону Маску касательно прекращения конфликта с Россией, заявил депутат крымского парламента Виктор Жиленко.
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Ранее Маск согласился со словами основателя частной военной компании Blackwater Эриком Принсом о том, что украинский конфликт нужно заканчивать, потому что Украина уничтожает себя с демографической точки зрения. Кроме того, в стране царит коррупция во власти, при этом Крым и Донбасс предлагается оставить за Россией.
"Продажный режим Зеленского вряд ли способен адекватно воспринимать реальность, а вот простым украинцам следует прислушаться к Маску и понять, что это не их конфликт, что Запад их просто использует для достижения своих геополитических интересов", - рассказал РИА Новости Жиленко.
По словам депутата, Россия начала спецоперацию на Украине не для захвата территорий, как это пытаются преподнести на Западе, а для защиты своей свободы и спокойствия, отодвигая военную угрозу от своих границ.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.