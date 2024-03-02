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Россия не видит доброй воли Запада к разрешению конфликта, отметил Лавров - 02.03.2024, ПРАЙМ
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Россия не видит доброй воли Запада к разрешению конфликта, отметил Лавров
Россия не видит доброй воли Запада к разрешению конфликта, отметил Лавров - 02.03.2024, ПРАЙМ
Россия не видит доброй воли Запада к разрешению конфликта, отметил Лавров
Россия не видит доброй воли Запада к урегулированию на Украине, рассказал глава МИД Сергей Лавров. | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T14:53+0300
2024-03-02T14:59+0300
спецоперация на украине
россия
сергей лавров
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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар - ПРАЙМ. Россия не видит доброй воли Запада к урегулированию на Украине, рассказал глава МИД Сергей Лавров. "У нас нет недостатка доброй воли (к мирному урегулированию, - ред.) Мы видим недостаток доброй воли с той стороны. Даже не столько доброй воли - видим недостаток понимания происходящего с той стороны. И видим желание с той стороны по-прежнему добиваться поражения России на поле боя", - заявил Лавров на брифинге. Министр также напомнил о недавнем заявлении главы Пентагона Ллойда Остина, что в случае поражения Украины НАТО будет вынуждено выступить против России, а также заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности направить сухопутные войска на территорию Украины. По словам главы МИД, подобные тенденции Запада "перечеркивают" все заверения о том, что он заинтересован в мирном урегулировании украинского конфликта. Более того, подтверждений того, что западные страны ведут дело к военному столкновению гораздо больше.Кроме того, министр отметил, что Россия не слишком полагается на услуги Швейцарии в деле мирного урегулирования на Украине, так как страна давно утратила свой нейтралитет. Ранее швейцарский президент Виола Амхерд сообщила, что президент Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирного процесса без РФ невозможно.
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россия, сергей лавров
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Сергей Лавров
14:53 02.03.2024 (обновлено: 14:59 02.03.2024)
 
Россия не видит доброй воли Запада к разрешению конфликта, отметил Лавров

Лавров: Россия не видит доброй воли Запада к мирному урегулированию на Украине

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар - ПРАЙМ. Россия не видит доброй воли Запада к урегулированию на Украине, рассказал глава МИД Сергей Лавров.
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"У нас нет недостатка доброй воли (к мирному урегулированию, - ред.) Мы видим недостаток доброй воли с той стороны. Даже не столько доброй воли - видим недостаток понимания происходящего с той стороны. И видим желание с той стороны по-прежнему добиваться поражения России на поле боя", - заявил Лавров на брифинге.
Министр также напомнил о недавнем заявлении главы Пентагона Ллойда Остина, что в случае поражения Украины НАТО будет вынуждено выступить против России, а также заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности направить сухопутные войска на территорию Украины.
По словам главы МИД, подобные тенденции Запада "перечеркивают" все заверения о том, что он заинтересован в мирном урегулировании украинского конфликта. Более того, подтверждений того, что западные страны ведут дело к военному столкновению гораздо больше.
Кроме того, министр отметил, что Россия не слишком полагается на услуги Швейцарии в деле мирного урегулирования на Украине, так как страна давно утратила свой нейтралитет.
Ранее швейцарский президент Виола Амхерд сообщила, что президент Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирного процесса без РФ невозможно.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯСергей Лавров
 
 
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