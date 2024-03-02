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Лавров назвал запись разговора немецких военных "кричащим разоблачением"
Лавров назвал запись разговора немецких военных "кричащим разоблачением" - 02.03.2024, ПРАЙМ
Лавров назвал запись разговора немецких военных "кричащим разоблачением"
Опубликованная запись разговора немецких военных, заявления президента Франции Эммануэля Макрона и шефа Пентагона Ллойда Остина указывают на то, что лагерь... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T15:18+0300
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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар — ПРАЙМ. Опубликованная запись разговора немецких военных, заявления президента Франции Эммануэля Макрона и шефа Пентагона Ллойда Остина указывают на то, что лагерь войны в Европе по-прежнему силен и не хочет менять свой курс на стратегическое поражение России, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Ситуация однозначно указывает на то, что лагерь войны в Европе по-прежнему очень и очень силен", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам дипломатического форума в Анталье. Как отметил министр, последние заявления Макрона, Остина, разговор немецких генералов "говорят о том, что партия войны не хочет никак изменять свой курс на нанесение стратегического поражения России на поле боя". По его словам, это "кричащее разолачение", которым также были признания Меркель, Оланда и Порошенко о намерении игнорировать Минские договоренности. Ранее глава Пентагона Остин заявил, что в случае поражения Украины НАТО будет вынуждено выступить против России. 1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких военнослужащих, которые обсуждали "бомбардировку Крымского моста". Согласно сообщению, в разговоре участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
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россия, сергей лавров, германия, европа
РОССИЯ, Сергей Лавров, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА
Лавров назвал запись разговора немецких военных "кричащим разоблачением"
Лавров о записи разговора военных ФРГ: лагерь войны в Европе по-прежнему силен
АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар — ПРАЙМ. Опубликованная запись разговора немецких военных, заявления президента Франции Эммануэля Макрона и шефа Пентагона Ллойда Остина указывают на то, что лагерь войны в Европе по-прежнему силен и не хочет менять свой курс на стратегическое поражение России, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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"Ситуация однозначно указывает на то, что лагерь войны в Европе по-прежнему очень и очень силен", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам дипломатического форума в Анталье.
Как отметил министр, последние заявления Макрона, Остина, разговор немецких генералов "говорят о том, что партия войны не хочет никак изменять свой курс на нанесение стратегического поражения России на поле боя". По его словам, это "кричащее разолачение", которым также были признания Меркель, Оланда и Порошенко о намерении игнорировать Минские договоренности.
Ранее глава Пентагона Остин заявил, что в случае поражения Украины НАТО будет вынуждено выступить против России.
1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких военнослужащих, которые обсуждали "бомбардировку Крымского моста". Согласно сообщению, в разговоре участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.