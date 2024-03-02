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Шольц обещал оперативно разъяснить записи разговора немецких военных - 02.03.2024, ПРАЙМ
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Шольц обещал оперативно разъяснить записи разговора немецких военных
Шольц обещал оперативно разъяснить записи разговора немецких военных - 02.03.2024, ПРАЙМ
Шольц обещал оперативно разъяснить записи разговора немецких военных
Германия оперативно разъяснит ситуацию опубликованного разговора немецких военных о возможной бомбардировке Крымского моста, сообщает агентство DPA со ссылкой... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T15:34+0300
2024-03-02T15:34+0300
германия
олаф шольц
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Германия оперативно разъяснит ситуацию опубликованного разговора немецких военных о возможной бомбардировке Крымского моста, сообщает агентство DPA со ссылкой на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца. "Шольц пообещал оперативные разъяснения после российской публикации записи обсуждения поддержки Украины офицерами ВВС Германии", - говорится в сообщении агентства в соцсети X. Ранее, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Согласно сообщению, в разговоре участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.В минобороны Германии, в свою очередь, отказались комментировать вышеупомянутую запись. В то же времяна запрос новостного портала T-Online ведомство сообщило, что контрразведка Германии проверяет возможный перехват разговора немецких офицеров.Позднее зампостпреда России при ООН Дмитрий Подолянский, комментируя ситуацию, сообщил, что запись разговора об атаке на Крымский мост стала позором для Берлина.Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российская сторона требует от Германии объяснений. Министр иностранных дел же заявил, что это является "кричащим разоблачением".
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германия, олаф шольц
ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц
15:34 02.03.2024
 
Шольц обещал оперативно разъяснить записи разговора немецких военных

Шольц: Германия оперативно разъяснит ситуацию записи разговора немецких военных

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2024
© Фото : European Union
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Германия оперативно разъяснит ситуацию опубликованного разговора немецких военных о возможной бомбардировке Крымского моста, сообщает агентство DPA со ссылкой на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца.
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"Шольц пообещал оперативные разъяснения после российской публикации записи обсуждения поддержки Украины офицерами ВВС Германии", - говорится в сообщении агентства в соцсети X.
Ранее, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Согласно сообщению, в разговоре участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
В минобороны Германии, в свою очередь, отказались комментировать вышеупомянутую запись. В то же времяна запрос новостного портала T-Online ведомство сообщило, что контрразведка Германии проверяет возможный перехват разговора немецких офицеров.
Позднее зампостпреда России при ООН Дмитрий Подолянский, комментируя ситуацию, сообщил, что запись разговора об атаке на Крымский мост стала позором для Берлина.
Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российская сторона требует от Германии объяснений. Министр иностранных дел же заявил, что это является "кричащим разоблачением".
 
ГЕРМАНИЯОлаф Шольц
 
 
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