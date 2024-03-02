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В ГД внесли проект о списании процентов по кредитам для бойцов СВО
В ГД внесли проект о списании процентов по кредитам для бойцов СВО - 02.03.2024, ПРАЙМ
В ГД внесли проект о списании процентов по кредитам для бойцов СВО
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о списании процентов по кредитам, которые начислялись в процессе кредитных каникул, для бойцов спецоперации,... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T16:47+0300
2024-03-02T16:47+0300
2024-03-02T16:47+0300
россия
кредит
участники сво
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о списании процентов по кредитам, которые начислялись в процессе кредитных каникул, для бойцов спецоперации, следует из электронной базы ГД. Предлагается внести изменения в закон об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, лицами, принимающими участие в СВО, а также членами их семей. "Проектом федерального закона … предлагается установить, что по договорам потребительского кредита (займа) лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, и лиц, принимающих участие в специальной военной операции (за исключением членов их семей), обязательства по уплате процентов прекращаются по окончании льготного периода", - следует из текста законопроекта. 1 марта премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ подготовило поправки, улучшающие условия кредитных каникул для бойцов специальной военной операции, они предусматривают списание процентов по кредитам, которые начислялись в процессе кредитных каникул.
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россия, кредит, участники сво
РОССИЯ, кредит, участники СВО
В ГД внесли проект о списании процентов по кредитам для бойцов СВО
В Госдуму внесли законопроект о списании процентов по кредитам для участников СВО
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о списании процентов по кредитам, которые начислялись в процессе кредитных каникул, для бойцов спецоперации, следует из электронной базы ГД.
Предлагается внести изменения в закон об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, лицами, принимающими участие в СВО, а также членами их семей.
"Проектом федерального закона … предлагается установить, что по договорам потребительского кредита (займа) лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, и лиц, принимающих участие в специальной военной операции (за исключением членов их семей), обязательства по уплате процентов прекращаются по окончании льготного периода", - следует из текста законопроекта.
Назван срок внесения в Госдуму законопроекта о безотзывных вкладах
1 марта премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ подготовило поправки, улучшающие условия кредитных каникул для бойцов специальной военной операции, они предусматривают списание процентов по кредитам, которые начислялись в процессе кредитных каникул.