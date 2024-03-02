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Литва назвала дату начала конфискации автомобилей с российскими номерами

Литва назвала дату начала конфискации автомобилей с российскими номерами - 02.03.2024, ПРАЙМ

Литва назвала дату начала конфискации автомобилей с российскими номерами

Машины с российскими номерами должны покинуть литовскую территорию до 11 марты, иначе их конфискуют, заявила таможня страны. | 02.03.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Машины с российскими номерами должны покинуть литовскую территорию до 11 марты, иначе их конфискуют, заявила таможня страны."По данным таможни Литвы, на территории Литвы до сих пор есть люди, управляющие автомобилями, зарегистрированными в России. До 11 марта они должны либо зарегистрировать транспортные средства в Литве, либо покинуть ЕС. С 11 марта лица, у которых будут автомобили с российскими номерами, будут считаться нарушившими положения законодательства и подлежат ответственности, предусмотренной статьей 515 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей штраф и конфискацию автомобиля",— указано в публикации.Авто, проезжающие транзитом в Калининградскую область и из нее, разрешено находится в Литве в течение 24 часов, при этом в автомобиле обязательно должен находиться его владелец.Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт россиян, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, россияне не могут въезжать на личных машинах в Евросоюз даже в туристических целях и на короткий срок.По словам президента России Владимира Путина, западные ограничительные меры нацелены на ухудшение жизни миллиона людей. В России не раз заявляли, что страна справится с любым давлением, который оказывает на нее Запад.

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литва, россия, авто