Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Литва назвала дату начала конфискации автомобилей с российскими номерами - 02.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240302/845824564.html
Литва назвала дату начала конфискации автомобилей с российскими номерами
Литва назвала дату начала конфискации автомобилей с российскими номерами - 02.03.2024, ПРАЙМ
Литва назвала дату начала конфискации автомобилей с российскими номерами
Машины с российскими номерами должны покинуть литовскую территорию до 11 марты, иначе их конфискуют, заявила таможня страны. | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T22:32+0300
2024-03-02T22:33+0300
литва
россия
авто
https://1prime.ru/img/84137/50/841375051_0:156:2049:1308_1920x0_80_0_0_e9c3d35b62a0f00ba0013f2dc80e62f3.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Машины с российскими номерами должны покинуть литовскую территорию до 11 марты, иначе их конфискуют, заявила таможня страны."По данным таможни Литвы, на территории Литвы до сих пор есть люди, управляющие автомобилями, зарегистрированными в России. До 11 марта они должны либо зарегистрировать транспортные средства в Литве, либо покинуть ЕС. С 11 марта лица, у которых будут автомобили с российскими номерами, будут считаться нарушившими положения законодательства и подлежат ответственности, предусмотренной статьей 515 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей штраф и конфискацию автомобиля",— указано в публикации.Авто, проезжающие транзитом в Калининградскую область и из нее, разрешено находится в Литве в течение 24 часов, при этом в автомобиле обязательно должен находиться его владелец.Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт россиян, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, россияне не могут въезжать на личных машинах в Евросоюз даже в туристических целях и на короткий срок.По словам президента России Владимира Путина, западные ограничительные меры нацелены на ухудшение жизни миллиона людей. В России не раз заявляли, что страна справится с любым давлением, который оказывает на нее Запад.
https://1prime.ru/20240301/poland-845767572.html
литва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84137/50/841375051_48:0:1999:1463_1920x0_80_0_0_e76016837354d947d45682df90c8763e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
литва, россия, авто
ЛИТВА, РОССИЯ, Авто
22:32 02.03.2024 (обновлено: 22:33 02.03.2024)
 
Литва назвала дату начала конфискации автомобилей с российскими номерами

В Литве предупредили о конфискации автомобилей с российскими номерами с 11 марта

© CC BY 2.0 / Mr.TinMDФлаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне
Флаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2024
© CC BY 2.0 / Mr.TinMD
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Машины с российскими номерами должны покинуть литовскую территорию до 11 марты, иначе их конфискуют, заявила таможня страны.
"По данным таможни Литвы, на территории Литвы до сих пор есть люди, управляющие автомобилями, зарегистрированными в России. До 11 марта они должны либо зарегистрировать транспортные средства в Литве, либо покинуть ЕС. С 11 марта лица, у которых будут автомобили с российскими номерами, будут считаться нарушившими положения законодательства и подлежат ответственности, предусмотренной статьей 515 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей штраф и конфискацию автомобиля",— указано в публикации.
Флаг Польши на здании в Познани, Польша
Польские фермеры начали блокаду границы с Литвой
Вчера, 10:21
Авто, проезжающие транзитом в Калининградскую область и из нее, разрешено находится в Литве в течение 24 часов, при этом в автомобиле обязательно должен находиться его владелец.
Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт россиян, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, россияне не могут въезжать на личных машинах в Евросоюз даже в туристических целях и на короткий срок.
По словам президента России Владимира Путина, западные ограничительные меры нацелены на ухудшение жизни миллиона людей. В России не раз заявляли, что страна справится с любым давлением, который оказывает на нее Запад.
 
ЛИТВАРОССИЯАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала