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В Евросоюзе испугались прекращения транзита газа через Украину

В Евросоюзе испугались прекращения транзита газа через Украину - 03.03.2024, ПРАЙМ

В Евросоюзе испугались прекращения транзита газа через Украину

Европа озабочена поиском альтернативных маршрутов снабжения газом стран региона, так как в случае прекращения поставок российского энергоресурса через Украину в | 03.03.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Европа озабочена поиском альтернативных маршрутов снабжения газом стран региона, так как в случае прекращения поставок российского энергоресурса через Украину в конце 2024 года зависящие от газа государства столкнутся с трудностями, сообщает издание Politico со ссылкой на конфиденциальный документ Еврокомиссии.Согласно документу, прекращение транзита российского газа через Украину грозит сокращением совокупного импорта топлива на 5%. На фоне этого стоимость газа может увеличиться, что "сделает диверсификацию [поставок] более сложной и дорогостоящей".Как сообщил аналитик компании ICIS Аура Сабадус, больше всего пострадают Австрия, Венгрия и Словакия. По его словам, зависящие от газа европейские страны могли бы компенсировать прекращение поставок из России с помощью газа, поступающего через Германию, Италию или Турцию, однако недавно немецкие власти приняли закон о налоге на экспорт газа, что усложнит подобную перспективу.Тем не менее, в Еврокомиссия отметили гибкость европейского блока в вопросе поставок газа. Сейчас ЕС прорабатывает различные варинаты на случай непредвиденных обстоятельств для недопущения дефицита энергии.Ранее представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что в настоящий момент ЕК готовится к полному отказу от поставок российского газа через территорию Украины и тесно сотрудничает со странами Евросоюза, на которых в наибольшей степени может сказаться отказ от российского "голубого топлива". Соглашение о транзите российского газа через Украину истекает 31 декабря 2024 года. В свою очередь, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя эту ситуацию заявил, что Турецкий поток" сможет гарантировать безопасные поставки газа вместо транзита через Украину.

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