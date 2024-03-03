https://1prime.ru/20240303/845828515.html

Во Франции назвали Макрона "легкомысленным" за слова про Украину

Во Франции назвали Макрона "легкомысленным" за слова про Украину - 03.03.2024, ПРАЙМ

Во Франции назвали Макрона "легкомысленным" за слова про Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон показал себя "невероятно легкомысленным", заявив о потенциальной отправке войск НАТО на Украину, отметил глава французского... | 03.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-03T10:32+0300

2024-03-03T10:32+0300

2024-03-03T10:32+0300

спецоперация на украине

франция

эммануэль макрон

нато

украина

https://1prime.ru/img/84044/90/840449061_0:80:1721:1048_1920x0_80_0_0_6378773e90ac24f456e65c5c8bfd1cd8.jpg

ПАРИЖ, 3 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон показал себя "невероятно легкомысленным", заявив о потенциальной отправке войск НАТО на Украину, отметил глава французского региона Овернь - Рона - Альпы Лоран Вокье."Упомянув отправку войск на территорию Украины, что, если не довольствоваться пустыми словами, подразумевало бы вступление в войну Франции и других западных стран, президент проявил невыносимое легкомыслие. Он имел неосторожность выступить в одиночку против ядерной державы, не заручившись какой-либо европейской или американской поддержкой", - написал политик в колонке для газеты Tribune. Кроме того, политик подчеркнул, что таким образом Макрон "дискредитировал" голос Франции, так как для того, чтобы угрозу воспринимали всерьез, она, по крайней мере, должна "выглядеть серьезной". После подобных заявлений, по словам Вокье, Франция приобрела образ "раскола и бессилия".Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.

https://1prime.ru/20240301/845810116.html

франция

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, эммануэль макрон, нато, украина