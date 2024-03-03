https://1prime.ru/20240303/845828515.html
Во Франции назвали Макрона "легкомысленным" за слова про Украину
Во Франции назвали Макрона "легкомысленным" за слова про Украину - 03.03.2024, ПРАЙМ
Во Франции назвали Макрона "легкомысленным" за слова про Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон показал себя "невероятно легкомысленным", заявив о потенциальной отправке войск НАТО на Украину, отметил глава французского... | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T10:32+0300
2024-03-03T10:32+0300
2024-03-03T10:32+0300
спецоперация на украине
франция
эммануэль макрон
нато
украина
https://1prime.ru/img/84044/90/840449061_0:80:1721:1048_1920x0_80_0_0_6378773e90ac24f456e65c5c8bfd1cd8.jpg
ПАРИЖ, 3 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон показал себя "невероятно легкомысленным", заявив о потенциальной отправке войск НАТО на Украину, отметил глава французского региона Овернь - Рона - Альпы Лоран Вокье."Упомянув отправку войск на территорию Украины, что, если не довольствоваться пустыми словами, подразумевало бы вступление в войну Франции и других западных стран, президент проявил невыносимое легкомыслие. Он имел неосторожность выступить в одиночку против ядерной державы, не заручившись какой-либо европейской или американской поддержкой", - написал политик в колонке для газеты Tribune. Кроме того, политик подчеркнул, что таким образом Макрон "дискредитировал" голос Франции, так как для того, чтобы угрозу воспринимали всерьез, она, по крайней мере, должна "выглядеть серьезной". После подобных заявлений, по словам Вокье, Франция приобрела образ "раскола и бессилия".Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
https://1prime.ru/20240301/845810116.html
франция
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/84044/90/840449061_109:0:1612:1127_1920x0_80_0_0_9cea103cab1349519300be31049ecb72.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, эммануэль макрон, нато, украина
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, НАТО, УКРАИНА
Во Франции назвали Макрона "легкомысленным" за слова про Украину
Политик Вокье: Макрон показал легкомыслие, заявив о возможной отправке войск Киеву
ПАРИЖ, 3 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон показал себя "невероятно легкомысленным", заявив о потенциальной отправке войск НАТО на Украину, отметил глава французского региона Овернь - Рона - Альпы Лоран Вокье.
Politico раскрыло причину слов Макрона о вводе войск на Украину
"Упомянув отправку войск на территорию Украины, что, если не довольствоваться пустыми словами, подразумевало бы вступление в войну Франции и других западных стран, президент проявил невыносимое легкомыслие. Он имел неосторожность выступить в одиночку против ядерной державы, не заручившись какой-либо европейской или американской поддержкой", - написал политик в колонке для газеты Tribune.
Кроме того, политик подчеркнул, что таким образом Макрон "дискредитировал" голос Франции, так как для того, чтобы угрозу воспринимали всерьез, она, по крайней мере, должна "выглядеть серьезной". После подобных заявлений, по словам Вокье, Франция приобрела образ "раскола и бессилия".
Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.