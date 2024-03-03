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Власти Греции досрочно выплатили кредиты вместо помощи фермерам

Власти Греции досрочно выплатили кредиты вместо помощи фермерам - 03.03.2024, ПРАЙМ

Власти Греции досрочно выплатили кредиты вместо помощи фермерам

Греция погасила предоставленные ЕС кредиты на сумму 5,29 миллиарда евро вместо предоставления финансовой поддержки фермерам, сообщил РИА Новости профессор... | 03.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-03T11:56+0300

2024-03-03T11:56+0300

2024-03-03T11:57+0300

греция

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МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Греция погасила предоставленные ЕС кредиты на сумму 5,29 миллиарда евро вместо предоставления финансовой поддержки фермерам, сообщил РИА Новости профессор институтов Евросоюза в университете Крита, бывший депутат Европарламента и руководитель непарламентской партии "Греция — другой путь" Нотис Мариас."По мере того, как фермеры прекращают блокаду дорог, чтобы продолжить свою борьбу в других формах, усиливается возмущение правительством, которое лицемерно заявляет, что якобы нет дополнительных национальных ресурсов, чтобы поддержать испытывающее трудности греческое сельскохозяйственное производство и наших обедневших фермеров", — заявил профессор.Мариас также отметил, что в то же время европейские кредиторы направили полученные средства на помощь фермерам. По его словам, деньги в Греции есть, но фермерам из обещанных им средств достались только "крохи".Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обещал фермерам, что правительство компенсирует специальный налог на топливо для сельскохозяйственной техники, и фермеры в течение 10 лет будут получать дешевую электроэнергию. По его словам, многие требования фермеров справедливы, но на данный момент правительство больше ничего не может им предложить.

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