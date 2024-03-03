https://1prime.ru/20240303/845829480.html

В США назвали сроки отправки войск на Украину

В США назвали сроки отправки войск на Украину - 03.03.2024, ПРАЙМ

В США назвали сроки отправки войск на Украину

В случае победы на выборах в США нынешний глава Белого дома и кандидат в президенты Джо Байден может направить американскую армию на Украину, считает... | 03.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-03T12:14+0300

2024-03-03T12:14+0300

2024-03-03T12:17+0300

спецоперация на украине

сша

украина

https://1prime.ru/img/84248/67/842486767_0:202:2922:1846_1920x0_80_0_0_4643feba8faf0e656f91ebff658584d7.jpg

МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. В случае победы на выборах в США нынешний глава Белого дома и кандидат в президенты Джо Байден может направить американскую армию на Украину, считает американский миллиардер Дэвид Сакс, о чем он написал в соцсети Х."Первоначально Байден выступал против отправки (истребителей. – ред.) F16, танков Abrams и дальнобойных ракет на Украину на том основании, что это может привести к началу третьей мировой войны. Все это он уже отправил", — сообщил он.Он также отметил, что на данный момент отправка Киеву войск остается "единственным табу". Тем не менее, президент Франции Эммануэль Макрон уже упоминал это, а информация о действии спецподразделений НАТО на Украине поступает регулярно. Кроме того, Сакс добавил, что Байден не сможет направить войска в Киев до выборов, так как эта негативно скажется на его избирательной кампании.В марте 2022 года Байден заявлял, что отправка на Украину наступательной техники, самолетов и танков с американскими военнослужащими означала бы начало третьей мировой войны. В феврале 2023 года Байден исключал передачу ВСУ истребителей F-16, потому что те им "не нужны".

https://1prime.ru/20240303/845828515.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина