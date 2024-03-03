https://1prime.ru/20240303/845829480.html
В США назвали сроки отправки войск на Украину
В США назвали сроки отправки войск на Украину - 03.03.2024, ПРАЙМ
В США назвали сроки отправки войск на Украину
В случае победы на выборах в США нынешний глава Белого дома и кандидат в президенты Джо Байден может направить американскую армию на Украину, считает... | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T12:14+0300
2024-03-03T12:14+0300
2024-03-03T12:17+0300
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МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. В случае победы на выборах в США нынешний глава Белого дома и кандидат в президенты Джо Байден может направить американскую армию на Украину, считает американский миллиардер Дэвид Сакс, о чем он написал в соцсети Х."Первоначально Байден выступал против отправки (истребителей. – ред.) F16, танков Abrams и дальнобойных ракет на Украину на том основании, что это может привести к началу третьей мировой войны. Все это он уже отправил", — сообщил он.Он также отметил, что на данный момент отправка Киеву войск остается "единственным табу". Тем не менее, президент Франции Эммануэль Макрон уже упоминал это, а информация о действии спецподразделений НАТО на Украине поступает регулярно. Кроме того, Сакс добавил, что Байден не сможет направить войска в Киев до выборов, так как эта негативно скажется на его избирательной кампании.В марте 2022 года Байден заявлял, что отправка на Украину наступательной техники, самолетов и танков с американскими военнослужащими означала бы начало третьей мировой войны. В феврале 2023 года Байден исключал передачу ВСУ истребителей F-16, потому что те им "не нужны".
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сша, украина
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА
В США назвали сроки отправки войск на Украину
Миллиардер Сакс: Байден отправит войска на Украину в случае переизбрания
МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. В случае победы на выборах в США нынешний глава Белого дома и кандидат в президенты Джо Байден может направить американскую армию на Украину, считает американский миллиардер Дэвид Сакс, о чем он написал в соцсети Х.
Во Франции назвали Макрона "легкомысленным" за слова про Украину
"Первоначально Байден выступал против отправки (истребителей. – ред.) F16, танков Abrams и дальнобойных ракет на Украину на том основании, что это может привести к началу третьей мировой войны. Все это он уже отправил", — сообщил он.
Он также отметил, что на данный момент отправка Киеву войск остается "единственным табу". Тем не менее, президент Франции Эммануэль Макрон уже упоминал это, а информация о действии спецподразделений НАТО на Украине поступает регулярно.
Кроме того, Сакс добавил, что Байден не сможет направить войска в Киев до выборов, так как эта негативно скажется на его избирательной кампании.
В марте 2022 года Байден заявлял, что отправка на Украину наступательной техники, самолетов и танков с американскими военнослужащими означала бы начало третьей мировой войны. В феврале 2023 года Байден исключал передачу ВСУ истребителей F-16, потому что те им "не нужны".