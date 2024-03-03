Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США назвали сроки отправки войск на Украину - 03.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240303/845829480.html
В США назвали сроки отправки войск на Украину
В США назвали сроки отправки войск на Украину - 03.03.2024, ПРАЙМ
В США назвали сроки отправки войск на Украину
В случае победы на выборах в США нынешний глава Белого дома и кандидат в президенты Джо Байден может направить американскую армию на Украину, считает... | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T12:14+0300
2024-03-03T12:17+0300
спецоперация на украине
сша
украина
https://1prime.ru/img/84248/67/842486767_0:202:2922:1846_1920x0_80_0_0_4643feba8faf0e656f91ebff658584d7.jpg
МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. В случае победы на выборах в США нынешний глава Белого дома и кандидат в президенты Джо Байден может направить американскую армию на Украину, считает американский миллиардер Дэвид Сакс, о чем он написал в соцсети Х."Первоначально Байден выступал против отправки (истребителей. – ред.) F16, танков Abrams и дальнобойных ракет на Украину на том основании, что это может привести к началу третьей мировой войны. Все это он уже отправил", — сообщил он.Он также отметил, что на данный момент отправка Киеву войск остается "единственным табу". Тем не менее, президент Франции Эммануэль Макрон уже упоминал это, а информация о действии спецподразделений НАТО на Украине поступает регулярно. Кроме того, Сакс добавил, что Байден не сможет направить войска в Киев до выборов, так как эта негативно скажется на его избирательной кампании.В марте 2022 года Байден заявлял, что отправка на Украину наступательной техники, самолетов и танков с американскими военнослужащими означала бы начало третьей мировой войны. В феврале 2023 года Байден исключал передачу ВСУ истребителей F-16, потому что те им "не нужны".
https://1prime.ru/20240303/845828515.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84248/67/842486767_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_874e076d2ace27bdfe12d2e1f46439dd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА
12:14 03.03.2024 (обновлено: 12:17 03.03.2024)
 
В США назвали сроки отправки войск на Украину

Миллиардер Сакс: Байден отправит войска на Украину в случае переизбрания

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. В случае победы на выборах в США нынешний глава Белого дома и кандидат в президенты Джо Байден может направить американскую армию на Украину, считает американский миллиардер Дэвид Сакс, о чем он написал в соцсети Х.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
Во Франции назвали Макрона "легкомысленным" за слова про Украину
10:32
"Первоначально Байден выступал против отправки (истребителей. – ред.) F16, танков Abrams и дальнобойных ракет на Украину на том основании, что это может привести к началу третьей мировой войны. Все это он уже отправил", — сообщил он.
Он также отметил, что на данный момент отправка Киеву войск остается "единственным табу". Тем не менее, президент Франции Эммануэль Макрон уже упоминал это, а информация о действии спецподразделений НАТО на Украине поступает регулярно.
Кроме того, Сакс добавил, что Байден не сможет направить войска в Киев до выборов, так как эта негативно скажется на его избирательной кампании.
В марте 2022 года Байден заявлял, что отправка на Украину наступательной техники, самолетов и танков с американскими военнослужащими означала бы начало третьей мировой войны. В феврале 2023 года Байден исключал передачу ВСУ истребителей F-16, потому что те им "не нужны".
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала