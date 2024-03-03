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Названа причина обсуждения в НАТО возможной отправки войск на Украину - 03.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Названа причина обсуждения в НАТО возможной отправки войск на Украину
Названа причина обсуждения в НАТО возможной отправки войск на Украину - 03.03.2024, ПРАЙМ
Названа причина обсуждения в НАТО возможной отправки войск на Украину
Запад обсуждает возможную отправку своих войск на Украину на фоне ее неудач на фронте, сообщает американское издание Military Watch. | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T13:11+0300
2024-03-03T13:11+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Запад обсуждает возможную отправку своих войск на Украину на фоне ее неудач на фронте, сообщает американское издание Military Watch."Заявление Макрона было сделано после серьезных украинских провалов и продолжающейся потери территории из-за быстрого сокращения боевых возможностей страны", — говорится в материале.Как подчеркивают авторы статьи, солдаты ВСУ сталкиваются с острой нехваткой боеприпасов, от чего они теряют боевой дух. Эта проблема коснулась даже самых элитных подразделений. По словам обозревателей, подобная ситуация подчеркнула актуальность призывов на Западе к прямому вмешательству в конфликт, в том числе размещению войск на Украине в целях "предотвращения победы российской стороны". Ранее президент Франции Эммануэль Макрон расказал, что Евросоюз согласовал создание "девятой коалиции для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
https://1prime.ru/20240303/845829480.html
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европа, сша, нато, украина
Спецоперация на Украине, ЕВРОПА, США, НАТО, УКРАИНА
13:11 03.03.2024
 
Названа причина обсуждения в НАТО возможной отправки войск на Украину

MWM: Запад обсуждает отправку войск НАТО на Украину из-за провалов ВСУ на фронте

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Запад обсуждает возможную отправку своих войск на Украину на фоне ее неудач на фронте, сообщает американское издание Military Watch.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
В США назвали сроки отправки войск на Украину
12:14
"Заявление Макрона было сделано после серьезных украинских провалов и продолжающейся потери территории из-за быстрого сокращения боевых возможностей страны", — говорится в материале.
Как подчеркивают авторы статьи, солдаты ВСУ сталкиваются с острой нехваткой боеприпасов, от чего они теряют боевой дух. Эта проблема коснулась даже самых элитных подразделений. По словам обозревателей, подобная ситуация подчеркнула актуальность призывов на Западе к прямому вмешательству в конфликт, в том числе размещению войск на Украине в целях "предотвращения победы российской стороны".
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон расказал, что Евросоюз согласовал создание "девятой коалиции для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
 
Спецоперация на УкраинеЕВРОПАСШАНАТОУКРАИНА
 
 
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