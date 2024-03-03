https://1prime.ru/20240303/845830257.html

Названа причина обсуждения в НАТО возможной отправки войск на Украину

Названа причина обсуждения в НАТО возможной отправки войск на Украину - 03.03.2024, ПРАЙМ

Названа причина обсуждения в НАТО возможной отправки войск на Украину

Запад обсуждает возможную отправку своих войск на Украину на фоне ее неудач на фронте, сообщает американское издание Military Watch. | 03.03.2024, ПРАЙМ

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2024-03-03T13:11+0300

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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Запад обсуждает возможную отправку своих войск на Украину на фоне ее неудач на фронте, сообщает американское издание Military Watch."Заявление Макрона было сделано после серьезных украинских провалов и продолжающейся потери территории из-за быстрого сокращения боевых возможностей страны", — говорится в материале.Как подчеркивают авторы статьи, солдаты ВСУ сталкиваются с острой нехваткой боеприпасов, от чего они теряют боевой дух. Эта проблема коснулась даже самых элитных подразделений. По словам обозревателей, подобная ситуация подчеркнула актуальность призывов на Западе к прямому вмешательству в конфликт, в том числе размещению войск на Украине в целях "предотвращения победы российской стороны". Ранее президент Франции Эммануэль Макрон расказал, что Евросоюз согласовал создание "девятой коалиции для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.

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