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ОПЕК+ продлил ограничения поставок нефти
ОПЕК+ продлил ограничения поставок нефти - 03.03.2024, ПРАЙМ
ОПЕК+ продлил ограничения поставок нефти
ОПЕК+ продлит до конца второго квартала ограничения на поставки нефти, чтобы избежать глобального профицита и поддержать цены, передает агентство Bloomberg со... | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T18:00+0300
2024-03-03T18:00+0300
2024-03-03T18:00+0300
опек
поставки нефти
ограничения
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ОПЕК+ продлит до конца второго квартала ограничения на поставки нефти, чтобы избежать глобального профицита и поддержать цены, передает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов. "ОПЕК+ продлил свои сокращения поставок нефти до середины года, пытаясь предотвратить глобальный профицит и поддержать цены. Ограничения, которые на бумаге составляют примерно два миллиона баррелей в день, останутся в силе до конца июня", — передает агентство. Как отмечается, на долю Саудовской Аравии приходится половина обещанного сокращения.Ранее агентство KUNA со ссылкой на министра нефти страны Имада аль-Атики сообщило, что Кувейт добровольно продлит сокращение добычи нефти на 135 тысяч баррелей в сутки до июня.
https://1prime.ru/20240303/845834666.html
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опек, поставки нефти, ограничения
ОПЕК, поставки нефти, ограничения
ОПЕК+ продлил ограничения поставок нефти
ОПЕК+ продлил ограничения поставок нефти до конца второго квартала 2024 года
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ОПЕК+ продлит до конца второго квартала ограничения на поставки нефти, чтобы избежать глобального профицита и поддержать цены, передает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.
"ОПЕК+ продлил свои сокращения поставок нефти до середины года, пытаясь предотвратить глобальный профицит и поддержать цены. Ограничения, которые на бумаге составляют примерно два миллиона баррелей в день, останутся в силе до конца июня", — передает агентство.
Кувейт продлит до июня сокращение добычи нефти
Как отмечается, на долю Саудовской Аравии приходится половина обещанного сокращения.
Ранее агентство KUNA со ссылкой на министра нефти страны Имада аль-Атики сообщило, что Кувейт добровольно продлит сокращение добычи нефти на 135 тысяч баррелей в сутки до июня.