https://1prime.ru/20240303/845834882.html

ОПЕК+ продлил ограничения поставок нефти

ОПЕК+ продлил ограничения поставок нефти - 03.03.2024, ПРАЙМ

ОПЕК+ продлил ограничения поставок нефти

ОПЕК+ продлит до конца второго квартала ограничения на поставки нефти, чтобы избежать глобального профицита и поддержать цены, передает агентство Bloomberg со... | 03.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-03T18:00+0300

2024-03-03T18:00+0300

2024-03-03T18:00+0300

опек

поставки нефти

ограничения

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ОПЕК+ продлит до конца второго квартала ограничения на поставки нефти, чтобы избежать глобального профицита и поддержать цены, передает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов. "ОПЕК+ продлил свои сокращения поставок нефти до середины года, пытаясь предотвратить глобальный профицит и поддержать цены. Ограничения, которые на бумаге составляют примерно два миллиона баррелей в день, останутся в силе до конца июня", — передает агентство. Как отмечается, на долю Саудовской Аравии приходится половина обещанного сокращения.Ранее агентство KUNA со ссылкой на министра нефти страны Имада аль-Атики сообщило, что Кувейт добровольно продлит сокращение добычи нефти на 135 тысяч баррелей в сутки до июня.

https://1prime.ru/20240303/845834666.html

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опек, поставки нефти, ограничения