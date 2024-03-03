Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОПЕК+ продлил ограничения поставок нефти - 03.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240303/845834882.html
ОПЕК+ продлил ограничения поставок нефти
ОПЕК+ продлил ограничения поставок нефти - 03.03.2024, ПРАЙМ
ОПЕК+ продлил ограничения поставок нефти
ОПЕК+ продлит до конца второго квартала ограничения на поставки нефти, чтобы избежать глобального профицита и поддержать цены, передает агентство Bloomberg со... | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T18:00+0300
2024-03-03T18:00+0300
опек
поставки нефти
ограничения
https://1prime.ru/img/84075/28/840752890_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_15d1c0c845e9c59b24d9735501db2f3c.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ОПЕК+ продлит до конца второго квартала ограничения на поставки нефти, чтобы избежать глобального профицита и поддержать цены, передает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов. "ОПЕК+ продлил свои сокращения поставок нефти до середины года, пытаясь предотвратить глобальный профицит и поддержать цены. Ограничения, которые на бумаге составляют примерно два миллиона баррелей в день, останутся в силе до конца июня", — передает агентство. Как отмечается, на долю Саудовской Аравии приходится половина обещанного сокращения.Ранее агентство KUNA со ссылкой на министра нефти страны Имада аль-Атики сообщило, что Кувейт добровольно продлит сокращение добычи нефти на 135 тысяч баррелей в сутки до июня.
https://1prime.ru/20240303/845834666.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84075/28/840752890_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_38c92962182d7aa51366c3b1849bef65.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
опек, поставки нефти, ограничения
ОПЕК, поставки нефти, ограничения
18:00 03.03.2024
 
ОПЕК+ продлил ограничения поставок нефти

ОПЕК+ продлил ограничения поставок нефти до конца второго квартала 2024 года

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ОПЕК+ продлит до конца второго квартала ограничения на поставки нефти, чтобы избежать глобального профицита и поддержать цены, передает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.
"ОПЕК+ продлил свои сокращения поставок нефти до середины года, пытаясь предотвратить глобальный профицит и поддержать цены. Ограничения, которые на бумаге составляют примерно два миллиона баррелей в день, останутся в силе до конца июня", — передает агентство.
Города мира. Эль-Кувейт - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
Кувейт продлит до июня сокращение добычи нефти
17:51
Как отмечается, на долю Саудовской Аравии приходится половина обещанного сокращения.
Ранее агентство KUNA со ссылкой на министра нефти страны Имада аль-Атики сообщило, что Кувейт добровольно продлит сокращение добычи нефти на 135 тысяч баррелей в сутки до июня.
 
ОПЕКпоставки нефтиограничения
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала