https://1prime.ru/20240303/845835135.html

Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти

Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти - 03.03.2024, ПРАЙМ

Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти

Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале в координации с некоторыми странами-участницами | 03.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-03T18:31+0300

2024-03-03T18:31+0300

2024-03-03T18:43+0300

россия

сокращение добычи нефти

сокращение экспорта нефти

александр новак

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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Россия осуществит дополнительное добровольное сокращение добычи и экспорта нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале 2024 года в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+", — говорится в заявлении Новака о ситуации на рынке нефти.Это добровольное сокращение добычи является дополнением к добровольному сокращению на 500 тысяч баррелей в сутки, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года. Сокращение экспорта будет произведено исходя из средних уровней экспорта за май и июнь 2023 года, также говорится в заявлении."Сокращение коснется добычи и экспорта сырой нефти следующим образом: в апреле сокращение добычи составит 350 тысяч баррелей в сутки, а экспорт — 121 тысячу баррелей в сутки. В мае сокращение добычи составит 400 тысяч баррелей в день, а экспорт 71 тысячу баррелей в день. В июне сокращение добычи составит 471 тысячу баррелей в сутки", — пояснил он.Отмечается, что Россия продолжит работу со вторичными источниками, чтобы повысить точность и надежность их оценки."Это дополнительное добровольное сокращение направлено на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков", — указано в заявлении.

https://1prime.ru/20240303/845834882.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сокращение добычи нефти, сокращение экспорта нефти, александр новак