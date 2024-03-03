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Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти
Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти - 03.03.2024, ПРАЙМ
Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти
Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале в координации с некоторыми странами-участницами | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T18:31+0300
2024-03-03T18:31+0300
2024-03-03T18:43+0300
россия
сокращение добычи нефти
сокращение экспорта нефти
александр новак
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Россия осуществит дополнительное добровольное сокращение добычи и экспорта нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале 2024 года в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+", — говорится в заявлении Новака о ситуации на рынке нефти.Это добровольное сокращение добычи является дополнением к добровольному сокращению на 500 тысяч баррелей в сутки, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года. Сокращение экспорта будет произведено исходя из средних уровней экспорта за май и июнь 2023 года, также говорится в заявлении."Сокращение коснется добычи и экспорта сырой нефти следующим образом: в апреле сокращение добычи составит 350 тысяч баррелей в сутки, а экспорт — 121 тысячу баррелей в сутки. В мае сокращение добычи составит 400 тысяч баррелей в день, а экспорт 71 тысячу баррелей в день. В июне сокращение добычи составит 471 тысячу баррелей в сутки", — пояснил он.Отмечается, что Россия продолжит работу со вторичными источниками, чтобы повысить точность и надежность их оценки."Это дополнительное добровольное сокращение направлено на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков", — указано в заявлении.
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россия, сокращение добычи нефти, сокращение экспорта нефти, александр новак
РОССИЯ, сокращение добычи нефти, сокращение экспорта нефти, Александр Новак
Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти
Новак: Россия сократит добычу и экспорт нефти на 471 тысячу б/с во II квартале
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Россия осуществит дополнительное добровольное сокращение добычи и экспорта нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале 2024 года в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+", — говорится в заявлении Новака о ситуации на рынке нефти.
ОПЕК+ продлил ограничения поставок нефти
Это добровольное сокращение добычи является дополнением к добровольному сокращению на 500 тысяч баррелей в сутки, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года. Сокращение экспорта будет произведено исходя из средних уровней экспорта за май и июнь 2023 года, также говорится в заявлении.
"Сокращение коснется добычи и экспорта сырой нефти следующим образом: в апреле сокращение добычи составит 350 тысяч баррелей в сутки, а экспорт — 121 тысячу баррелей в сутки. В мае сокращение добычи составит 400 тысяч баррелей в день, а экспорт 71 тысячу баррелей в день. В июне сокращение добычи составит 471 тысячу баррелей в сутки", — пояснил он.
Отмечается, что Россия продолжит работу со вторичными источниками, чтобы повысить точность и надежность их оценки.
"Это дополнительное добровольное сокращение направлено на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков", — указано в заявлении.