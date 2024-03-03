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Пять стран объявили о продлении сокращения добычи нефти - 03.03.2024, ПРАЙМ
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Пять стран объявили о продлении сокращения добычи нефти
Пять стран объявили о продлении сокращения добычи нефти - 03.03.2024, ПРАЙМ
Пять стран объявили о продлении сокращения добычи нефти
Алжир, Оман, Ирак и ОАЭ объявили, что продлят до конца июня сокращение добычи нефти. | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T20:47+0300
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опек
алжир
оман
ирак
оаэ
казахстан
сокращение добычи нефти
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КАИР, 3 мар — ПРАЙМ. Алжир, Оман, Ирак и ОАЭ объявили, что продлят до конца июня сокращение добычи нефти. Во втором квартале 2024 года Алжир сократит добычу нефти на 51 тысячу баррелей в сутки, Оман — на 42 тысячи, Ирак — на 220 тысяч и ОАЭ — на 163 тысячи баррелей в сутки.Министерство энергетики Казахстана также объявили о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 82 тысячи баррелей в сутки на второй квартал 2024 года в рамках ОПЕК+.Ранее агентство Bloomberg передавало, что альянс нефтепроизводителей ОПЕК+ продлевает до конца второго квартала ограничения на поставки нефти, чтобы избежать глобального профицита и поддержать цены. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+.
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опек, алжир, оман, ирак, оаэ, казахстан, сокращение добычи нефти
ОПЕК, АЛЖИР, ОМАН, ИРАК, ОАЭ, КАЗАХСТАН, сокращение добычи нефти
20:47 03.03.2024
 
Пять стран объявили о продлении сокращения добычи нефти

Пять стран объявили о продлении сокращения добычи нефти во втором квартале

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкНалог на добычу полезных ископаемых. Кому и как его платить
Налог на добычу полезных ископаемых. Кому и как его платить - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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КАИР, 3 мар — ПРАЙМ. Алжир, Оман, Ирак и ОАЭ объявили, что продлят до конца июня сокращение добычи нефти.
Во втором квартале 2024 года Алжир сократит добычу нефти на 51 тысячу баррелей в сутки, Оман — на 42 тысячи, Ирак — на 220 тысяч и ОАЭ — на 163 тысячи баррелей в сутки.
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
ОПЕК+ продлил ограничения поставок нефти
18:00
Министерство энергетики Казахстана также объявили о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 82 тысячи баррелей в сутки на второй квартал 2024 года в рамках ОПЕК+.
Ранее агентство Bloomberg передавало, что альянс нефтепроизводителей ОПЕК+ продлевает до конца второго квартала ограничения на поставки нефти, чтобы избежать глобального профицита и поддержать цены.
Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+.
 
ОПЕКАЛЖИРОМАНИРАКОАЭКАЗАХСТАНсокращение добычи нефти
 
 
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