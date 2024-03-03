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В США возобновят работу заброшенные урановые рудники

В США возобновят работу заброшенные урановые рудники - 03.03.2024, ПРАЙМ

В США возобновят работу заброшенные урановые рудники

В США и других странах возобновят работу заброшенные урановые рудники, чтобы воспользоваться растущим спросом на ядерное топливо, пишет Bloomberg. | 03.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-03T22:39+0300

2024-03-03T22:39+0300

2024-03-03T22:39+0300

сша

уран

добыча урана

производство урана

поставки урана

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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. В США и других странах возобновят работу заброшенные урановые рудники, чтобы воспользоваться растущим спросом на ядерное топливо, пишет Bloomberg.По меньшей мере пять американских производителей возрождают рудники в штатах Вайоминг, Техас, Аризона и Юта, где производство урана процветало вплоть до ядерной аварии на АЭС "Фукусима" в Японии. Большинство из этих рудников простаивали с момента аварии, цены на уран упали, а в странах, таких как Германия или Япония постепенно выводились из эксплуатации ядерные реакторы.В настоящее время правительства обратили к ядерной энергетике для снижения выбросов, а ведущие производители урана стараются удовлетворить растущий спрос. В то время как цены на серебристо-белый металл растут, у некогда убыточных урановых производств появился шанс восполнить убытки.Уран используется для производства топлива для атомных электростанций и реакторов. Около двух третей все мировой добычи урана приходится на Казахстан, Канаду и Австралию.Ожидается, что спрос на уран резко возрастет. По оценкам Международного агентства по атомной энергии, к 2040 году миру потребуется около 100 тысяч тонн в год — количество, требующее роста добычи и переработки вдвое, по сравнению с текущим уровнем.Производство урана в США отстает от общемировых лидеров из-за многолетнего дефицита инвестиций в разведку и добычу руды.Издание отмечает, что повторное открытие урановых рудников в США ознаменует возрождение американской промышленности, которая всего пять лет назад находилась под угрозой. Производство урана в Штатах достигло рекордно низкого уровня в 174 тысяч фунтов (около 79 тонн) в 2019 году с 44 миллионов фунтов (около 20 тысяч тонн) в 1980 году. Падение уровня добычи связывают с ростом зависимости от поставок рубы из Канады, Австралии, Казахстана и России.Давление на урановую промышленность усилилось на фоне геополитической неопределенности. Антироссийские санкции осложнили поставки урана из Казахстана, так как экспорт руды из республики идет через российские порты.Чтобы не отставать от спроса, по прогнозам производителей урана, США потребуется от восьми до десяти крупных рудников для начала добычи в течение следующего десятилетия.

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сша, уран, добыча урана, производство урана, поставки урана