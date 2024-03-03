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Автоэксперт назвал машины с автоматом, которые стоят до миллиона рублей

Автоэксперт назвал машины с автоматом, которые стоят до миллиона рублей - 03.03.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт назвал машины с автоматом, которые стоят до миллиона рублей

Можно ли сегодня приобрести машину с коробкой-автомат стоимостью до миллиона рублей и в чем сильные и слабые стороны таких моделей, рассказал агентству “Прайм”... | 03.03.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Можно ли сегодня приобрести машину с коробкой-автомат стоимостью до миллиона рублей и в чем сильные и слабые стороны таких моделей, рассказал агентству “Прайм” заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом АГ АВИЛОН Роман Титов.По его словам, “вторички” с АКПП на рынке довольно много. В список входят такие модели, как Chevrolet Lacetti и Aveo, Hyundai Solaris и IX35, Kia Rio и Ceed, Opel Corsa, Mercedes-Benz C-Класс, модели бренда BMW и другие.Эти автомобили пользуются спросом из-за доступной цены, коробки-автомат и известности брендов на рынке.К преимуществам перечисленных автомобилей относятся компактность, недорогое и комфортное обслуживание (большое количество запчастей на рынке и СТО) “Важно также, что все эти модели проверены временем”, - добавляет эксперт.Из недостатков - пробег автомобилей. “Сегодня на рынке в рамках данного бюджета представлены преимущественно модели с большим пробегом”, - отметил Титов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

hyundai, mercedes-benz, bmw, автомобили, легковые автомобили, китайские автомобили, эксклюзив