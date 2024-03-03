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В Польше раскрыли, что происходит с ВСУ в зоне спецоперации - 03.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240303/vsu-845830120.html
В Польше раскрыли, что происходит с ВСУ в зоне спецоперации
В Польше раскрыли, что происходит с ВСУ в зоне спецоперации - 03.03.2024, ПРАЙМ
В Польше раскрыли, что происходит с ВСУ в зоне спецоперации
Российские ВВС в зоне спецоперации ведут охоту на украинские радары и позиции зенитных систем, атакуя их ракетами Х-31П и Х-59, пишет обозреватель издания Myśl... | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T12:58+0300
2024-03-03T12:58+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Российские ВВС в зоне спецоперации ведут охоту на украинские радары и позиции зенитных систем, атакуя их ракетами Х-31П и Х-59, пишет обозреватель издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.По его словам, россияне опубликовали ряд видеороликов, документирующих уничтожение РЛС П-18 "Малахит" и элементы системы С-300.Российская сторона медленно, методично, руководствуясь правилами военного искусства, осуществляет действия, направленные на существенное снижение боевого потенциала украинской армии, подчеркнул автор. В это же время украинская армия перешла к стратегической обороне, ведет масштабные фортификационные работы, строит полевые укрепления.Автор указывает на тот факт, что российские войска в последнее время одержали крупную победу, взяв Авдеевский укрепрайон, несмотря на широкомасштабное снабжение ВСУ бронетехникой, артиллерией, боеприпасами, беспилотниками и экипировкой со стороны многих стран НАТО.По словам Подгурского, успехи российской армии можно объяснить, в частности, улучшением качества планирования и управления, переводом российской промышленности на военные рельсы, усилением личного состава мобилизованными, повышением роли авиации, поставками массы беспилотников, наличием высокого морального духа и веры в победу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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всу, россия, украина, нато
Спецоперация на Украине, ВСУ, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО
12:58 03.03.2024
 
В Польше раскрыли, что происходит с ВСУ в зоне спецоперации

Myśl Polska: российские военные уничтожают украинские радары и системы ПВО

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Российские ВВС в зоне спецоперации ведут охоту на украинские радары и позиции зенитных систем, атакуя их ракетами Х-31П и Х-59, пишет обозреватель издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.
По его словам, россияне опубликовали ряд видеороликов, документирующих уничтожение РЛС П-18 "Малахит" и элементы системы С-300.
Российская сторона медленно, методично, руководствуясь правилами военного искусства, осуществляет действия, направленные на существенное снижение боевого потенциала украинской армии, подчеркнул автор. В это же время украинская армия перешла к стратегической обороне, ведет масштабные фортификационные работы, строит полевые укрепления.
Эвакуация трофейной бронетехники из Авдеевки - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
"Дорога смерти". В ВСУ рассказали, как "панически" бежали из Авдеевки
11:50
Автор указывает на тот факт, что российские войска в последнее время одержали крупную победу, взяв Авдеевский укрепрайон, несмотря на широкомасштабное снабжение ВСУ бронетехникой, артиллерией, боеприпасами, беспилотниками и экипировкой со стороны многих стран НАТО.
По словам Подгурского, успехи российской армии можно объяснить, в частности, улучшением качества планирования и управления, переводом российской промышленности на военные рельсы, усилением личного состава мобилизованными, повышением роли авиации, поставками массы беспилотников, наличием высокого морального духа и веры в победу.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеВСУРОССИЯУКРАИНАНАТО
 
 
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