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Ничего нового, но пока - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Ничего нового, но пока
Ничего нового, но пока - 04.03.2024, ПРАЙМ
Ничего нового, но пока
В пятницу, 1 марта, рубль незначительно ослабился по отношению к доллару США и евро перед выходными. При этом снижение проходило на фоне падения индекса доллара | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T08:55+0300
2024-03-04T09:05+0300
мнения аналитиков
курсы валют
нефть
индекс мосбиржи
https://1prime.ru/img/sharing/article/845842412.jpg?1709532334
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. В пятницу, 1 марта, рубль незначительно ослабился по отношению к доллару США и евро перед выходными. При этом снижение проходило на фоне падения индекса доллара и роста цен на нефть. Курс доллара вырос на 0,57% до 91,67 рубля, евро - на 0,30% до 98,90 рубля, юаня - на 0,66% до 12,66 рубля. В целом же за неделю российская валюта прибавила к доллару 1,27%, к евро - 1,11%. Торги на Московской бирже открылись ростом, цена доллара держалась на отметке 91,35 рубля. Несмотря на завершение налогового периода, ситуация для рубля пока не критична, поскольку растут цены на нефть и снижается индекс доллара. Цена на нефть марки Brent в пятницу увеличилась на 1,7% до $83,33 за баррель. Рост начался на европейских торгах на фоне дешевеющего доллара. Ожидания снижения ставки ФРС после публикации слабых экономических данных в США оказывают давление на американскую валюту. Кроме того внимание участников рынка приковано к возможному решению ОПЕК+ о продлении сокращения добычи нефти, а также к объемам производства в США. Ожидается, что картель и его союзники продлят сделку о снижении поставок на 2-й квартал. Геополитические риски также поддерживают цены. По информации Baker Hughes, количество буровых установок в США на прошлой неделе выросло на 3, до 629. Число действующих нефтяных платформ увеличилось на 3, до 506. В понедельник, 4 марта, на азиатских торгах баррель Brent торгуется на уровне $83,63. Цена приблизилась к сопротивлению в $84. Ожидается прорыв этого уровня и рост до $87 к концу недели. Утренняя сессия на Мосбирже открылась ростом рублевых котировок. Курс доллара поднялся до 92 рублей. Сопротивлением пока является отметка 93,35 рубля. Ключевым фактором поддержки российской валюты остается жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и продажа валютной выручки экспортерами. От уровня 92,40 рублей возможно возобновление снижения. Техническая картина указывает на укрепление рубля до 90 рублей за дрллар.Индекс Мосбиржи вырос на 0,30%, до 3266,66 п, тогда как индекс РТС снизился на 0,44%, до 1122,32 п. Разнонаправленная динамика вызвана ослабление рубля. Значение индекса Мосбиржи достигло ключевого уровня сопротивления. Волновая структура восходящего движения от 3135,80 п. указывает на коррекцию до на коррекцию до 3240 п. Именно коррекции и жду в первые три дня недели.
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Владислав Антонов
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, нефть, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, Курсы валют, Нефть, индекс Мосбиржи
08:55 04.03.2024 (обновлено: 09:05 04.03.2024)
 

Ничего нового, но пока

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. В пятницу, 1 марта, рубль незначительно ослабился по отношению к доллару США и евро перед выходными. При этом снижение проходило на фоне падения индекса доллара и роста цен на нефть. Курс доллара вырос на 0,57% до 91,67 рубля, евро - на 0,30% до 98,90 рубля, юаня - на 0,66% до 12,66 рубля. В целом же за неделю российская валюта прибавила к доллару 1,27%, к евро - 1,11%.

Торги на Московской бирже открылись ростом, цена доллара держалась на отметке 91,35 рубля. Несмотря на завершение налогового периода, ситуация для рубля пока не критична, поскольку растут цены на нефть и снижается индекс доллара.

Цена на нефть марки Brent в пятницу увеличилась на 1,7% до $83,33 за баррель. Рост начался на европейских торгах на фоне дешевеющего доллара. Ожидания снижения ставки ФРС после публикации слабых экономических данных в США оказывают давление на американскую валюту.

Кроме того внимание участников рынка приковано к возможному решению ОПЕК+ о продлении сокращения добычи нефти, а также к объемам производства в США. Ожидается, что картель и его союзники продлят сделку о снижении поставок на 2-й квартал. Геополитические риски также поддерживают цены.

По информации Baker Hughes, количество буровых установок в США на прошлой неделе выросло на 3, до 629. Число действующих нефтяных платформ увеличилось на 3, до 506.

В понедельник, 4 марта, на азиатских торгах баррель Brent торгуется на уровне $83,63. Цена приблизилась к сопротивлению в $84. Ожидается прорыв этого уровня и рост до $87 к концу недели.

Утренняя сессия на Мосбирже открылась ростом рублевых котировок. Курс доллара поднялся до 92 рублей. Сопротивлением пока является отметка 93,35 рубля. Ключевым фактором поддержки российской валюты остается жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и продажа валютной выручки экспортерами. От уровня 92,40 рублей возможно возобновление снижения. Техническая картина указывает на укрепление рубля до 90 рублей за дрллар.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,30%, до 3266,66 п, тогда как индекс РТС снизился на 0,44%, до 1122,32 п. Разнонаправленная динамика вызвана ослабление рубля. Значение индекса Мосбиржи достигло ключевого уровня сопротивления. Волновая структура восходящего движения от 3135,80 п. указывает на коррекцию до на коррекцию до 3240 п. Именно коррекции и жду в первые три дня недели.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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