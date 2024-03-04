Ничего нового, но пока

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. В пятницу, 1 марта, рубль незначительно ослабился по отношению к доллару США и евро перед выходными. При этом снижение проходило на фоне падения индекса доллара и роста цен на нефть. Курс доллара вырос на 0,57% до 91,67 рубля, евро - на 0,30% до 98,90 рубля, юаня - на 0,66% до 12,66 рубля. В целом же за неделю российская валюта прибавила к доллару 1,27%, к евро - 1,11%. Торги на Московской бирже открылись ростом, цена доллара держалась на отметке 91,35 рубля. Несмотря на завершение налогового периода, ситуация для рубля пока не критична, поскольку растут цены на нефть и снижается индекс доллара. Цена на нефть марки Brent в пятницу увеличилась на 1,7% до $83,33 за баррель. Рост начался на европейских торгах на фоне дешевеющего доллара. Ожидания снижения ставки ФРС после публикации слабых экономических данных в США оказывают давление на американскую валюту. Кроме того внимание участников рынка приковано к возможному решению ОПЕК+ о продлении сокращения добычи нефти, а также к объемам производства в США. Ожидается, что картель и его союзники продлят сделку о снижении поставок на 2-й квартал. Геополитические риски также поддерживают цены. По информации Baker Hughes, количество буровых установок в США на прошлой неделе выросло на 3, до 629. Число действующих нефтяных платформ увеличилось на 3, до 506. В понедельник, 4 марта, на азиатских торгах баррель Brent торгуется на уровне $83,63. Цена приблизилась к сопротивлению в $84. Ожидается прорыв этого уровня и рост до $87 к концу недели. Утренняя сессия на Мосбирже открылась ростом рублевых котировок. Курс доллара поднялся до 92 рублей. Сопротивлением пока является отметка 93,35 рубля. Ключевым фактором поддержки российской валюты остается жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и продажа валютной выручки экспортерами. От уровня 92,40 рублей возможно возобновление снижения. Техническая картина указывает на укрепление рубля до 90 рублей за дрллар.Индекс Мосбиржи вырос на 0,30%, до 3266,66 п, тогда как индекс РТС снизился на 0,44%, до 1122,32 п. Разнонаправленная динамика вызвана ослабление рубля. Значение индекса Мосбиржи достигло ключевого уровня сопротивления. Волновая структура восходящего движения от 3135,80 п. указывает на коррекцию до на коррекцию до 3240 п. Именно коррекции и жду в первые три дня недели.
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. В пятницу, 1 марта, рубль незначительно ослабился по отношению к доллару США и евро перед выходными. При этом снижение проходило на фоне падения индекса доллара и роста цен на нефть. Курс доллара вырос на 0,57% до 91,67 рубля, евро - на 0,30% до 98,90 рубля, юаня - на 0,66% до 12,66 рубля. В целом же за неделю российская валюта прибавила к доллару 1,27%, к евро - 1,11%.
Торги на Московской бирже открылись ростом, цена доллара держалась на отметке 91,35 рубля. Несмотря на завершение налогового периода, ситуация для рубля пока не критична, поскольку растут цены на нефть и снижается индекс доллара.
Цена на нефть марки Brent в пятницу увеличилась на 1,7% до $83,33 за баррель. Рост начался на европейских торгах на фоне дешевеющего доллара. Ожидания снижения ставки ФРС после публикации слабых экономических данных в США оказывают давление на американскую валюту.
Кроме того внимание участников рынка приковано к возможному решению ОПЕК+ о продлении сокращения добычи нефти, а также к объемам производства в США. Ожидается, что картель и его союзники продлят сделку о снижении поставок на 2-й квартал. Геополитические риски также поддерживают цены.
По информации Baker Hughes, количество буровых установок в США на прошлой неделе выросло на 3, до 629. Число действующих нефтяных платформ увеличилось на 3, до 506.
В понедельник, 4 марта, на азиатских торгах баррель Brent торгуется на уровне $83,63. Цена приблизилась к сопротивлению в $84. Ожидается прорыв этого уровня и рост до $87 к концу недели.
Утренняя сессия на Мосбирже открылась ростом рублевых котировок. Курс доллара поднялся до 92 рублей. Сопротивлением пока является отметка 93,35 рубля. Ключевым фактором поддержки российской валюты остается жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и продажа валютной выручки экспортерами. От уровня 92,40 рублей возможно возобновление снижения. Техническая картина указывает на укрепление рубля до 90 рублей за дрллар.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,30%, до 3266,66 п, тогда как индекс РТС снизился на 0,44%, до 1122,32 п. Разнонаправленная динамика вызвана ослабление рубля. Значение индекса Мосбиржи достигло ключевого уровня сопротивления. Волновая структура восходящего движения от 3135,80 п. указывает на коррекцию до на коррекцию до 3240 п. Именно коррекции и жду в первые три дня недели.
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