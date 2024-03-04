Рубль по давлением

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 1,3%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста в пятницу, консолидируются под уровнями закрытия прошлой недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,1%, торгуясь в районе 83,5 доллара за баррель. Отметим, что на предстоящей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на макроэкономической статистике, среди которой мы выделяем индексы деловой активности в сфере услуг европейских стран и США и блок данных по рынку труда США. Также влияние на настроения на мировых рынках могут оказать выступления председателя ФРС США Джерома Пауэлла, в которых участники торгов будут искать указания на дальнейшие действия американского регулятора в свете денежно-кредитной политики, и заседание ЕЦБ, на котором европейский регулятор, скорее всего, сохранит ставку на текущем уровне.По итогам пятницы индекс Мосбиржи подтянулся на 0,3%, закончив сессию в районе 3 267 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания покупок в российских акциях, чему способствует ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent перешел в верхнюю половину диапазона 80 – 85 долларов за баррель. В результате, российский рынок предпримет попытку продолжения роста, а индекс Мосбиржи по итогам дня может преодолеть максимумы прошлого года, установленные в сентябре в районе 3 287 пунктов.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль снижается по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.40 мск доллар и юань прибавляют в пределах 0,2%, торгуясь в районе 91,7 и 12,69 рубля соответственно, евро растет на 0,5%, поднявшись до 99,4 рубля. Отметим, что национальная валюта находится под давлением, несмотря на существенное улучшение ситуации на рынке энергоносителей в пятницу и установку ближайшим фьючерсом на нефть марки Brent локальных максимумов. Слабость национальной валюты, на наш взгляд, вызвана снижением поддержки со стороны экспортеров после прохождения пика налоговых выплат. В сложившихся условиях в рамках сегодняшней сессии ожидаем дальнейшего отступления рубля, что позволит паре доллар/рубль сделать еще один шаг к середине диапазона 90 – 95 рублей, при этом ситуация в ценах на нефть будет сдерживать продажи национальной валюты.
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 1,3%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста в пятницу, консолидируются под уровнями закрытия прошлой недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,1%, торгуясь в районе 83,5 доллара за баррель. Отметим, что на предстоящей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на макроэкономической статистике, среди которой мы выделяем индексы деловой активности в сфере услуг европейских стран и США и блок данных по рынку труда США. Также влияние на настроения на мировых рынках могут оказать выступления председателя ФРС США Джерома Пауэлла, в которых участники торгов будут искать указания на дальнейшие действия американского регулятора в свете денежно-кредитной политики, и заседание ЕЦБ, на котором европейский регулятор, скорее всего, сохранит ставку на текущем уровне.
По итогам пятницы индекс Мосбиржи подтянулся на 0,3%, закончив сессию в районе 3 267 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания покупок в российских акциях, чему способствует ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent перешел в верхнюю половину диапазона 80 – 85 долларов за баррель. В результате, российский рынок предпримет попытку продолжения роста, а индекс Мосбиржи по итогам дня может преодолеть максимумы прошлого года, установленные в сентябре в районе 3 287 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль снижается по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.40 мск доллар и юань прибавляют в пределах 0,2%, торгуясь в районе 91,7 и 12,69 рубля соответственно, евро растет на 0,5%, поднявшись до 99,4 рубля. Отметим, что национальная валюта находится под давлением, несмотря на существенное улучшение ситуации на рынке энергоносителей в пятницу и установку ближайшим фьючерсом на нефть марки Brent локальных максимумов. Слабость национальной валюты, на наш взгляд, вызвана снижением поддержки со стороны экспортеров после прохождения пика налоговых выплат. В сложившихся условиях в рамках сегодняшней сессии ожидаем дальнейшего отступления рубля, что позволит паре доллар/рубль сделать еще один шаг к середине диапазона 90 – 95 рублей, при этом ситуация в ценах на нефть будет сдерживать продажи национальной валюты.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.