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Рубль по давлением - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Рубль по давлением
Рубль по давлением - 04.03.2024, ПРАЙМ
Рубль по давлением
Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 1,3%. Фьючерсы на... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T09:08+0300
2024-03-04T09:30+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
курсы валют
акции
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/sharing/article/845842788.jpg?1709533834
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 1,3%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста в пятницу, консолидируются под уровнями закрытия прошлой недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,1%, торгуясь в районе 83,5 доллара за баррель. Отметим, что на предстоящей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на макроэкономической статистике, среди которой мы выделяем индексы деловой активности в сфере услуг европейских стран и США и блок данных по рынку труда США. Также влияние на настроения на мировых рынках могут оказать выступления председателя ФРС США Джерома Пауэлла, в которых участники торгов будут искать указания на дальнейшие действия американского регулятора в свете денежно-кредитной политики, и заседание ЕЦБ, на котором европейский регулятор, скорее всего, сохранит ставку на текущем уровне.По итогам пятницы индекс Мосбиржи подтянулся на 0,3%, закончив сессию в районе 3 267 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания покупок в российских акциях, чему способствует ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent перешел в верхнюю половину диапазона 80 – 85 долларов за баррель. В результате, российский рынок предпримет попытку продолжения роста, а индекс Мосбиржи по итогам дня может преодолеть максимумы прошлого года, установленные в сентябре в районе 3 287 пунктов.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль снижается по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.40 мск доллар и юань прибавляют в пределах 0,2%, торгуясь в районе 91,7 и 12,69 рубля соответственно, евро растет на 0,5%, поднявшись до 99,4 рубля. Отметим, что национальная валюта находится под давлением, несмотря на существенное улучшение ситуации на рынке энергоносителей в пятницу и установку ближайшим фьючерсом на нефть марки Brent локальных максимумов. Слабость национальной валюты, на наш взгляд, вызвана снижением поддержки со стороны экспортеров после прохождения пика налоговых выплат. В сложившихся условиях в рамках сегодняшней сессии ожидаем дальнейшего отступления рубля, что позволит паре доллар/рубль сделать еще один шаг к середине диапазона 90 – 95 рублей, при этом ситуация в ценах на нефть будет сдерживать продажи национальной валюты.
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Богдан Зварич
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, курсы валют, акции, нефть
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Курсы валют, Акции, Нефть
09:08 04.03.2024 (обновлено: 09:30 04.03.2024)
 

Рубль по давлением

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Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 1,3%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста в пятницу, консолидируются под уровнями закрытия прошлой недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,1%, торгуясь в районе 83,5 доллара за баррель. Отметим, что на предстоящей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на макроэкономической статистике, среди которой мы выделяем индексы деловой активности в сфере услуг европейских стран и США и блок данных по рынку труда США. Также влияние на настроения на мировых рынках могут оказать выступления председателя ФРС США Джерома Пауэлла, в которых участники торгов будут искать указания на дальнейшие действия американского регулятора в свете денежно-кредитной политики, и заседание ЕЦБ, на котором европейский регулятор, скорее всего, сохранит ставку на текущем уровне.
По итогам пятницы индекс Мосбиржи подтянулся на 0,3%, закончив сессию в районе 3 267 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания покупок в российских акциях, чему способствует ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent перешел в верхнюю половину диапазона 80 – 85 долларов за баррель. В результате, российский рынок предпримет попытку продолжения роста, а индекс Мосбиржи по итогам дня может преодолеть максимумы прошлого года, установленные в сентябре в районе 3 287 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль снижается по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.40 мск доллар и юань прибавляют в пределах 0,2%, торгуясь в районе 91,7 и 12,69 рубля соответственно, евро растет на 0,5%, поднявшись до 99,4 рубля. Отметим, что национальная валюта находится под давлением, несмотря на существенное улучшение ситуации на рынке энергоносителей в пятницу и установку ближайшим фьючерсом на нефть марки Brent локальных максимумов. Слабость национальной валюты, на наш взгляд, вызвана снижением поддержки со стороны экспортеров после прохождения пика налоговых выплат. В сложившихся условиях в рамках сегодняшней сессии ожидаем дальнейшего отступления рубля, что позволит паре доллар/рубль сделать еще один шаг к середине диапазона 90 – 95 рублей, при этом ситуация в ценах на нефть будет сдерживать продажи национальной валюты.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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