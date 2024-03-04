Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Эстонии рассказали, как неудачи ВСУ помогли Путину - 04.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240304/845844396.html
В Эстонии рассказали, как неудачи ВСУ помогли Путину
В Эстонии рассказали, как неудачи ВСУ помогли Путину - 04.03.2024, ПРАЙМ
В Эстонии рассказали, как неудачи ВСУ помогли Путину
Неудачное контрнаступление украинских войск укрепило положение президента России Владимира Путина, сообщает эстонское издание ERR. | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T09:38+0300
2024-03-04T09:38+0300
спецоперация на украине
россия
владимир путин
https://1prime.ru/img/84309/53/843095399_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_db80e1e18ef810d51e70943683a1b352.jpg
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Неудачное контрнаступление украинских войск укрепило положение президента России Владимира Путина, сообщает эстонское издание ERR."Провал контрнаступления, задержка американской помощи и общая беспомощность Запада дали мощный толчок росту уверенности Путина и России в своих силах, что привело к выводу украинских войск из Авдеевки и истощения обороноспособности Украины до критического уровня", — сообщает автор статьи.Он также добавил, что на текущий момент Россия находится в центре внимания мировых СМИ, а Москва может даже не думать о том, что она может проиграть. Кроме того, по его словам, стоит отметить успехи российской экономики, которая, несмотря на санкционное давление, продолжает расти."Санкции для России – как с гуся вода", — подытожил журналист.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20240301/putin-845794864.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84309/53/843095399_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_d5dd7bca3a327fa9b8ca08130954df6d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Владимир Путин
09:38 04.03.2024
 
В Эстонии рассказали, как неудачи ВСУ помогли Путину

ERR: провал контрнаступления ВСУ привел к росту авторитета Путина и России

© РИА Новости . POOL/Александр Рюмин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . POOL/Александр Рюмин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Неудачное контрнаступление украинских войск укрепило положение президента России Владимира Путина, сообщает эстонское издание ERR.
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
Американский полковник заявил о жестком послании Путина Шольцу
1 марта, 16:45
"Провал контрнаступления, задержка американской помощи и общая беспомощность Запада дали мощный толчок росту уверенности Путина и России в своих силах, что привело к выводу украинских войск из Авдеевки и истощения обороноспособности Украины до критического уровня", — сообщает автор статьи.
Он также добавил, что на текущий момент Россия находится в центре внимания мировых СМИ, а Москва может даже не думать о том, что она может проиграть. Кроме того, по его словам, стоит отметить успехи российской экономики, которая, несмотря на санкционное давление, продолжает расти.
"Санкции для России – как с гуся вода", — подытожил журналист.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала