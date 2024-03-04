https://1prime.ru/20240304/845844396.html

В Эстонии рассказали, как неудачи ВСУ помогли Путину

В Эстонии рассказали, как неудачи ВСУ помогли Путину - 04.03.2024, ПРАЙМ

В Эстонии рассказали, как неудачи ВСУ помогли Путину

Неудачное контрнаступление украинских войск укрепило положение президента России Владимира Путина, сообщает эстонское издание ERR. | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T09:38+0300

2024-03-04T09:38+0300

2024-03-04T09:38+0300

спецоперация на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Неудачное контрнаступление украинских войск укрепило положение президента России Владимира Путина, сообщает эстонское издание ERR."Провал контрнаступления, задержка американской помощи и общая беспомощность Запада дали мощный толчок росту уверенности Путина и России в своих силах, что привело к выводу украинских войск из Авдеевки и истощения обороноспособности Украины до критического уровня", — сообщает автор статьи.Он также добавил, что на текущий момент Россия находится в центре внимания мировых СМИ, а Москва может даже не думать о том, что она может проиграть. Кроме того, по его словам, стоит отметить успехи российской экономики, которая, несмотря на санкционное давление, продолжает расти."Санкции для России – как с гуся вода", — подытожил журналист.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20240301/putin-845794864.html

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россия, владимир путин