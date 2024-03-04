https://1prime.ru/20240304/845844396.html
В Эстонии рассказали, как неудачи ВСУ помогли Путину
В Эстонии рассказали, как неудачи ВСУ помогли Путину - 04.03.2024, ПРАЙМ
В Эстонии рассказали, как неудачи ВСУ помогли Путину
Неудачное контрнаступление украинских войск укрепило положение президента России Владимира Путина, сообщает эстонское издание ERR. | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T09:38+0300
2024-03-04T09:38+0300
2024-03-04T09:38+0300
спецоперация на украине
россия
владимир путин
https://1prime.ru/img/84309/53/843095399_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_db80e1e18ef810d51e70943683a1b352.jpg
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Неудачное контрнаступление украинских войск укрепило положение президента России Владимира Путина, сообщает эстонское издание ERR."Провал контрнаступления, задержка американской помощи и общая беспомощность Запада дали мощный толчок росту уверенности Путина и России в своих силах, что привело к выводу украинских войск из Авдеевки и истощения обороноспособности Украины до критического уровня", — сообщает автор статьи.Он также добавил, что на текущий момент Россия находится в центре внимания мировых СМИ, а Москва может даже не думать о том, что она может проиграть. Кроме того, по его словам, стоит отметить успехи российской экономики, которая, несмотря на санкционное давление, продолжает расти."Санкции для России – как с гуся вода", — подытожил журналист.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20240301/putin-845794864.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/84309/53/843095399_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_d5dd7bca3a327fa9b8ca08130954df6d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Владимир Путин
В Эстонии рассказали, как неудачи ВСУ помогли Путину
ERR: провал контрнаступления ВСУ привел к росту авторитета Путина и России
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ.
Неудачное контрнаступление украинских войск укрепило положение президента России Владимира Путина, сообщает эстонское издание ERR
.
Американский полковник заявил о жестком послании Путина Шольцу
"Провал контрнаступления, задержка американской помощи и общая беспомощность Запада дали мощный толчок росту уверенности Путина и России в своих силах, что привело к выводу украинских войск из Авдеевки и истощения обороноспособности Украины до критического уровня", — сообщает автор статьи.
Он также добавил, что на текущий момент Россия находится в центре внимания мировых СМИ, а Москва может даже не думать о том, что она может проиграть. Кроме того, по его словам, стоит отметить успехи российской экономики, которая, несмотря на санкционное давление, продолжает расти.
"Санкции для России – как с гуся вода", — подытожил журналист.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.