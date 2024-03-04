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Совместное предприятие "Роснефти" и Sinopec восполнило запасы нефти на 152% - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Совместное предприятие "Роснефти" и Sinopec восполнило запасы нефти на 152%
Совместное предприятие "Роснефти" и Sinopec восполнило запасы нефти на 152% - 04.03.2024, ПРАЙМ
Совместное предприятие "Роснефти" и Sinopec восполнило запасы нефти на 152%
"Удмуртнефть", совместное предприятие "Роснефти" и китайской нефтехимической компании Sinopec, в 2023 году восполнила запасы нефти на 152% относительно добычи,... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T13:18+0300
2024-03-04T13:18+0300
нефть
роснефть
sinopec
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. "Удмуртнефть", совместное предприятие "Роснефти" и китайской нефтехимической компании Sinopec, в 2023 году восполнила запасы нефти на 152% относительно добычи, сообщила "Роснефть". "Компания "Удмуртнефть" (работает под управлением НК "Роснефть" и китайской нефтехимической корпорации Sinopec) в 2023 году восполнила запасы нефти на 152%", - говорится в сообщении. "Роснефть" отметила, что "Удмуртнефть" в 2023 году открыла месторождение им. А.А. Зеленина на Шарканском лицензионном участке. Суммарный прирост извлекаемых запасов нефти в прошедшем году составил почти 9 миллионов тонн. "Удмуртнефть" - крупнейшее нефтедобывающее предприятие на территории Удмуртии, обеспечивающее 60% добываемого в регионе сырья. В активе 35 месторождений, расположенных на территории 14 районов республики.
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нефть, роснефть, sinopec
Нефть, Роснефть, Sinopec
13:18 04.03.2024
 
Совместное предприятие "Роснефти" и Sinopec восполнило запасы нефти на 152%

СП "Роснефти" и Sinopec "Удмуртнефть" в 2023 г восполнило запасы нефти на 152%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. "Удмуртнефть", совместное предприятие "Роснефти" и китайской нефтехимической компании Sinopec, в 2023 году восполнила запасы нефти на 152% относительно добычи, сообщила "Роснефть".
"Компания "Удмуртнефть" (работает под управлением НК "Роснефть" и китайской нефтехимической корпорации Sinopec) в 2023 году восполнила запасы нефти на 152%", - говорится в сообщении.
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"Роснефть" отметила, что "Удмуртнефть" в 2023 году открыла месторождение им. А.А. Зеленина на Шарканском лицензионном участке. Суммарный прирост извлекаемых запасов нефти в прошедшем году составил почти 9 миллионов тонн.
"Удмуртнефть" - крупнейшее нефтедобывающее предприятие на территории Удмуртии, обеспечивающее 60% добываемого в регионе сырья. В активе 35 месторождений, расположенных на территории 14 районов республики.
 
НефтьРоснефтьSinopec
 
 
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