https://1prime.ru/20240304/845857525.html

Совместное предприятие "Роснефти" и Sinopec восполнило запасы нефти на 152%

Совместное предприятие "Роснефти" и Sinopec восполнило запасы нефти на 152% - 04.03.2024, ПРАЙМ

Совместное предприятие "Роснефти" и Sinopec восполнило запасы нефти на 152%

"Удмуртнефть", совместное предприятие "Роснефти" и китайской нефтехимической компании Sinopec, в 2023 году восполнила запасы нефти на 152% относительно добычи,... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T13:18+0300

2024-03-04T13:18+0300

2024-03-04T13:18+0300

нефть

роснефть

sinopec

https://cdnn.1prime.ru/img/83488/55/834885545_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_1ebc32c562646ed6cdfa170336c18330.jpg

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. "Удмуртнефть", совместное предприятие "Роснефти" и китайской нефтехимической компании Sinopec, в 2023 году восполнила запасы нефти на 152% относительно добычи, сообщила "Роснефть". "Компания "Удмуртнефть" (работает под управлением НК "Роснефть" и китайской нефтехимической корпорации Sinopec) в 2023 году восполнила запасы нефти на 152%", - говорится в сообщении. "Роснефть" отметила, что "Удмуртнефть" в 2023 году открыла месторождение им. А.А. Зеленина на Шарканском лицензионном участке. Суммарный прирост извлекаемых запасов нефти в прошедшем году составил почти 9 миллионов тонн. "Удмуртнефть" - крупнейшее нефтедобывающее предприятие на территории Удмуртии, обеспечивающее 60% добываемого в регионе сырья. В активе 35 месторождений, расположенных на территории 14 районов республики.

https://1prime.ru/20240304/oil-845849511.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, роснефть, sinopec