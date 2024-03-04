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Медведев оценил перспективы мирных переговоров с Украиной - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Медведев оценил перспективы мирных переговоров с Украиной
Медведев оценил перспективы мирных переговоров с Украиной - 04.03.2024, ПРАЙМ
Медведев оценил перспективы мирных переговоров с Украиной
Мирные переговоры с Украиной при нынешней власти в Киеве невозможны, с новыми руководителями - только если они признают результаты СВО, заявил зампред Совбеза... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T14:00+0300
2024-03-04T14:05+0300
спецоперация на украине
дмитрий медведев
россия
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СИРИУС, 4 мар - ПРАЙМ. Мирные переговоры с Украиной при нынешней власти в Киеве невозможны, с новыми руководителями - только если они признают результаты СВО, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.Политик выступил на марафоне "Знание.Первые" российского общества "Знание" на ВФМ–2024. Ему задали вопрос, появятся ли среди украинских властей люди, которые будут готовы вести конструктивные переговоры с Россией. "Если вы имеете действующую украинскую власть, то ответ короткий - нет, не смогут. Таких людей там не было, нет и не будет", - ответил Медведев. По его словам, киевский режим предлагает "дурацкие идеи" вроде "формулы Зеленского", понимая, что работать они не будут.При этом Медведев подчеркнул, что переговоры с новым руководством украины будут возможны, только если оно признает результаты споцоперации.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.
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дмитрий медведев, россия, украина, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, Дмитрий Медведев, РОССИЯ, УКРАИНА, мирные переговоры
14:00 04.03.2024 (обновлено: 14:05 04.03.2024)
 
Медведев оценил перспективы мирных переговоров с Украиной

Медведев: мирные переговоры с нынешней украинской властью невозможны

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© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИРИУС, 4 мар - ПРАЙМ. Мирные переговоры с Украиной при нынешней власти в Киеве невозможны, с новыми руководителями - только если они признают результаты СВО, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Политик выступил на марафоне "Знание.Первые" российского общества "Знание" на ВФМ–2024. Ему задали вопрос, появятся ли среди украинских властей люди, которые будут готовы вести конструктивные переговоры с Россией.
"Если вы имеете действующую украинскую власть, то ответ короткий - нет, не смогут. Таких людей там не было, нет и не будет", - ответил Медведев.
По его словам, киевский режим предлагает "дурацкие идеи" вроде "формулы Зеленского", понимая, что работать они не будут.
При этом Медведев подчеркнул, что переговоры с новым руководством украины будут возможны, только если оно признает результаты споцоперации.
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Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.
 
Спецоперация на УкраинеДмитрий МедведевРОССИЯУКРАИНАмирные переговоры
 
 
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